Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

К ои са вкусовете, които събират семейството около трапезата? Изабел Овчарова-Изи ще потърси отговора на този въпрос в „Спомени с вкус“ тази събота заедно със София Нейчева. Позната на зрителите от петия сезон на „Един за друг“, където заедно с половинката си достига до финала на романтичното предаване, инфлуенсърката ще се впусне в кулинарно приключение с меню от детството, изцяло приготвени на еър фрайър.

За София кухнята никога не е била само място за готвене, а сърцето на дома – там, където поколения се събират на една маса. Затова и нейните рецепти са свързани със семейството и родния край. В менюто ще влязат три рецепти, познати на всяка българска трапеза, но в улеснена версия - домашна лютеница, пукани люти чушки и тиквеник с необичайна съставка. Лютеницата ще бъде приготвена по начин, който разбива всички кулинарни правила, чушлетата ще разпалят небцето и любопитно предизвикателство, а тиквеникът ще включва метод истинска пчелна пита.

Най-ценното, което София носи със себе си обаче не е ястие, а народни носии на сто години, пазени от поколения в семейството ѝ. Облечени в тях, заедно с Изи ще изпълнят едно съкровено желание. Каква е тайната на тиквеника и как се приготвя лютеница на еър фрайър?

Гледайте „Спомени с вкус“ всяка събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY , както и ексклузивно съдържание зад кадър.