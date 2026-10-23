България

Соня Колтуклиева е в болница със силни болки, предстои решение за операция на рамото

Журналистката съобщи, че е настанена в болница „Света София“ от предишната вечер

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  • Соня Колтуклиева е настанена в болница с травма на рамото, а лекарите предстои да решат дали се налага операция.
  • Журналистката критикува охранителите на Румен Радев и настоява за промяна след инцидента, при който е пострадала.
  • Колтуклиева заявява, че случилото се не е политически въпрос, а въпрос на човечност.

Журналистката Соня Колтуклиева е настанена в болница „Света София“ от вечерта на предишния ден след инцидент, при който е получила травма на рамото. В публикация в официалния си профил във Facebook тя съобщи, че състоянието ѝ е по-добро, но продължава да изпитва силно главоболие и болка, заради която ѝ вливат обезболяващи медикаменти.

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По думите ѝ днес лекарите трябва да решат дали да бъде оперирана, или да се приложи консервативно лечение. Решението е на д-р Христо Мазнейков и екипа на ортопедията в болницата.

Колтуклиева посочва още, че проф. Николай Габровски е разговарял с нея по телефона и е заявил, че ще следи развитието на състоянието ѝ. По думите ѝ след четири-пет седмици ще трябва да бъде направен контролен скенер, тъй като е възможно да има скрити увреждания. 

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„Благодаря на Бог, че ме остави жива!“, написа журналистката. Тя благодари и на всички, които са я подкрепили, като уточни, че заради силното главоболие не може да чете и да говори по телефона.

В публикацията си журналистката отправя остри критики към охранителите на Румен Радев, от които, по думите ѝ, тя и други хора са се оплаквали през годините без последваща реакция.

„Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли?“, написа Колтуклиева.

Тя изразява недоволство от отношението на охранителите и настоява за промяна. В публикацията си посочва, че „кожената барета“ я е спасила от фатален край при падането на тротоара.

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„Трябва нещо да се промени! От години се оплакваме, не само аз, от охранителите на Румен Радев. Никаква реакция. И ето докъде се стигна“, пише журналистката.

Колтуклиева заявява, че възнамерява да се възстанови и да се върне към дейността си. „Нека се радват, че ще бъда за известно време извън строя. Но аз ще се върна“, посочва тя.

В края на публикацията си журналистката подчертава, че според нея случилото се не трябва да се разглежда като политически въпрос.

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„Няма политика в това. Човещина. Трябва ни човещина“, пише Колтуклиева.

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Тя изказва специална благодарност на Христо Порязов, Тодор Стефанов, Димитър Георгиев, Николай Караколев, Иван Величков и Цвети Борисова, които, по думите ѝ, са ѝ помогнали вечерта след инцидента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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