България

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 10:31
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Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

Б ългария и Гърция са постигнали споразумение за връщането в България на тленните останки, приписвани на цар Самуил. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина“, заяви Радев, цитиран от DarikNews.bg

Връщат в България останките на цар Самуил

По думите му на днешното заседание правителството ще одобри текста на споразумението и ще упълномощи министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега.

Споразумението предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви.

  • Шест десетилетия опити за връщането на останките

По думите на Радев стремежът на България да върне останките на цар Самуил датира от 60-те години на миналия век.

Гръцкият археолог проф. Николаос Муцопулос открива човешки останки при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. Храмът е свързван с цар Самуил и се смята, че именно там е погребан владетелят.

„Шест десетилетия не са преставали усилията на България да върне мощите на един от нейните най-велики владетели у нас. На нас се падна историческата чест да го постигнем“, заяви премиерът.

Радев благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение.

„Днес паметта на цар Самуил обединява, а не разделя двете държави“, каза още министър-председателят.

  • Церемония на 3 октомври

По думите на Радев на 3 октомври на церемония в Гърция ще бъдат предадени тленните останки на цар Самуил за България.

Премиерът покани българите да се съберат на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София в 12:30 ч. на 3 октомври, за да посрещнат останките.

„Да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След това с шествие да го изпратим до църквата „Света София“ в последния му път“, призова Радев.

  • Какво ще обсъди Министерският съвет

В дневния ред на днешното заседание на Министерския съвет е включен и проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общините през 2026 г. Те са предназначени за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа и проект на постановление за приемане на наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините.

Сред точките е и проект на решение за предприемане на действия за осигуряване на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения по Регламент (ЕС) 910/2014.

Правителството ще обсъди и промени в наредбата за нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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