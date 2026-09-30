България

„Разказват историята без нас“: Скопие пламна след новината за тленните останки на цар Самуил

Македонските медии акцентират върху пълната липса на официална позиция от правителството в Скопие, a историци оспорват автентичността и правното основание за предаването на костите

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 септември 2026, 11:30
„Разказват историята без нас“: Скопие пламна след новината за тленните останки на цар Самуил
Паметникът на цар Самуил в центъра на София   
Източник: БГНЕС
  • Новината за предаването на останките на цар Самуил от Гърция на България предизвика остри критики от управляващата (ВМРО-ДПМНЕ) в Северна Македония, които обвиняват опозицията СДСМ в задкулисна дипломация, а медиите говорят за липса на реакция.
  • Историци оспорват автентичността и правното основание за предаването на костите, определяйки го като пропаганден акт, докато експерти критикуват превръщането им в политически инструмент вместо използването им за регионално сътрудничество в Преспа.
  • Македонските медии акцентират върху пълната липса на официална позиция от правителството в Скопие, което оставя страната в ролята на пасивен наблюдател по въпроси с ключово историческо и символично значение.

Новината, че Гърция ще предаде на България тленните останки, за които се предполага, че принадлежат на средновековния владетел цар Самуил, предизвика сериозен отзвук и видима напрегнатост в общественото пространство на Северна Македония.

Предстоящата официална церемония в Солун и последващото пренасяне на реликвите в София засегнаха една от най-чувствителните теми в регионалната история, провокирайки остри коментари от експерти и медии в западната ни съседка.

На заден план останаха дипломатическите детайли около реципрочната размяна на исторически артефакти между Атина и София. В Скопие фокусът бързо се измести върху въпроса за историческото наследство и върху пълното мълчание на официалните държавни институции.

  • Политически нападки и обвинения в тайна дипломация

В политическите среди новината се превърна в повод за подновяване на вътрешнопартийните остри критики и търсене на политическа отговорност. Редица публични фигури бързо потърсиха виновници за ситуацията, в която Северна Македония остана единствено пасивен наблюдател на междудържавното споразумение между нейните съседи.

Преговорите между България и Гърция по този въпрос продължават с годиниа. Управляващата сега партия ВМРО-ДПМНЕ отправи директни питания към опозицията СДСМ относно евентуална задкулисна дипломация, продължавала с години, публично поставяйки въпроса: „Съществува ли тайна дипломация между Заев и Радев?“ (бел.ред. Зоран Заев е бивш министър-председател на Северна Македония от СДСМ). Представителите на партията свързаха събитията с предишни политически решения и отстъпки, изразявайки опасения за сключени задкулисни уговорки.

Напрежението в медийните среди беше допълнително подклаждано от коментари за евентуални компромиси спрямо културното наследство, включително с крайни остри реакции като тази, публикувана в Vecer.mk: „Ако беше Заев, и крепостта в Охрид щеше да им даде“.

  • Експертите се съмняват в автентичността и правното основание

В научните среди реакциите варираха от пълно оспорване на идентификацията на костите до критичен анализ на пропусканите геополитически възможности.

Историкът Стойко Стойков, специалист по средновековна история и съпредседател на ОМО Илинден-Пирин, изрази публично силни съмнения относно автентичността на останките, намерени на острова Свети Ахил през миналия век. Според него няма категорични доказателства, че костите принадлежат точно на Самуил. 

В свое изявление за MKD.mk Стойков заяви: „България няма правно основание да иска тези останки – нито са намерени и изнесени от нейна територия, нито са принадлежали на България, а нито е потвърдено, че тези останки са въобще на цар Самуил“. Той допълни, че този акт ще бъде използван за конкретни цели: „Това предаване на артефактите ще бъде използвано за пропагандни цели срещу Македония, с която и България, и Гърция имат проблем с признаването на съществуването на македонско малцинство в собствените си държави“.

От друга страна, експертът по стратегически комуникации Миле Бошняковски разгледа казуса през призмата на пропуснатите регионални ползи. В своя подробен анализ за Sloboden Pecat той изтъкна, че Атина е взела наивно решение, превръщайки костите в инструмент на националната дипломация, вместо да ги остави в естествения им археологически контекст на Свети Ахил.

Бошняковски посочи съществената промяна в ролята на историческото наследство: „Със споразумението със София останките се отделят от археологическото пространство, в което бяха намерени, и се пренасят в национален мемориален контекст в българската столица“.

Според него изграждането на съвременен музеен център на самия остров е щяло да донесе икономически и туристически ползи за целия Преспански регион, обединявайки трите гранични държави, вместо отново да се разчита на стари практики: „Вместо останките да станат ресурс за икономическо свързване, те отново се превръщат в ресурс на националната дипломация“.

  • Медийният отзвук и институционалното мълчание

Водещите македонски издания обърнаха специално внимание на липсата на каквато и да е официална позиция от страна на правителството, Министерството на външните работи или Министерството на културата в Скопие.

В друг свой материал MKD.mk акцентира върху факта, че докато софийските институции подготвят официално посрещане на реликвите, македонските власти не са разкрили дали изобщо са били информирани за преговорите или дали са правили опити да бъдат включени в процеса. Медията подчертава с остър тон: „Липсата на отговор по въпрос с такова историческо и символично значение не прави Македония неутрална – само оставя другите да разказват историята и да вземат решения без нейния глас“.

Темата породи и припомняне на постигнатите по-рано компромиси в рамките на съвместната историческа комисия. В публикация на MKD.mk се изяснява, че макар комисията да е приела официалната формулация, според която: „Цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която по-голямата част от съвременната историческа наука смята за Българско царство с център в територията на днешна Република Северна Македония“, реалните стъпки по промяна на учебните програми и съвместните церемонии така и не са се реализирали на практика.

Развитието на събитията около тленните останки показва как средновековната история продължава да бъде активен фактор в съвременните балкански отношения, а липсата на реакция от страна на Скопие оставя усещането за пасивност в момент на важни за регионалната памет решения.

По темата

Автор: Надежда Неменски
Източник: MKD.mk, Vecer.mk, Sloboden Pecat     
Цар Самуил Северна Македония България Гърция Исторически спор Задкулисна дипломация Балканска политика ВМРО ДПМНЕ Историческо наследство Институционално мълчание
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