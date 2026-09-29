България

Електрическите тротинетки вече задължително с регистрация

Документът регламентира условията и реда за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 15:29
Електрическите тротинетки вече задължително с регистрация
Източник: iStock photos/Getty images

Е лектрическите тротинетки и останалите индивидуални електрически превозни средства ще подлежат на регистрация в общините, след като правителството прие днес наредба, с която се определят нови правила.

Документът регламентира условията и реда за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства, както и воденето на регистър на регистрираните превозни средства и техните собственици. Определени са изискванията към лицата, които могат да подават заявления, необходимите документи и функциите на кметовете на общините.

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Наредбата определя още реда за първоначална регистрация, промяна на обстоятелства, прекратяване и възстановяване на регистрацията. Предвидени са и единни образци на заявления и декларации.

Целта е да бъде създаден единен ред за регистрация на електрическите тротинетки и другите индивидуални електрически превозни средства, което ще позволи техните собственици да бъдат идентифицирани. Според правителството това ще подпомогне контрола и ще повиши безопасността на движението.

Новите правила ще влязат в сила три дни след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“. Изключение са разпоредбите на глава втора и глава четвърта, които ще започнат да действат 12 месеца след обнародването.

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Този едногодишен срок е предвиден, за да могат общините да изградят необходимите технически и административни условия за регистрацията, а собствениците да имат време да изпълнят задължението си преди въвеждането на административнонаказателна отговорност.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
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