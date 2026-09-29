МС предложи президентът да издаде указ за отзоваване на посланика в ОАЕ

П равителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, реши кабинетът на днешното си заседание, предаде БНР.

Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Външно министерство инициира отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Посланикът определи твърденията като неверни.

Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланика, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ.