България

ДПС ще внесе искане за изслушвания на вътрешния министър

Пеевски отправи остри критики към Демерджиев

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 16:13
ДПС ще внесе искане за изслушвания на вътрешния министър
Източник: БТА

П арламентарната група (ПГ) на ДПС ще внесе две искания за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента. Това се посочва в изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, разпространено от пресцентъра на партията.

За да се гарантира пълна прозрачност и възможност за осветяване на фактите и обстоятелствата, ПГ на ДПС ще внесе предложение за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен в качеството на обвиняем заради анекс по договора за изработването на личните документи и за притежаваните или контролирани от него и съпругата му дружества, „чрез които притежават общо 411 имота (7 апартамента и над 400 земеделски земи в Пловдивска област) на стойност около 16,3 млн. лв., за които има внесени сигнали до прокуратурата, по които няма движение“, посочва Пеевски. 

Делян Пеевски отрече връзки с фирми за мантинели, поиска бърза проверка от НАП

ДПС ще иска изслушване на Демерджиев и за „изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“.

„Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил“, пише Пеевски.

Лидерът на ДПС призовава за цялата истина относно сигналите, подадени от партията до прокуратурата относно Демерджиев. „За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх“, посочва Делян Пеевски.

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„Впрочем, напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър“, коментира още лидерът на ДПС. 

Преди дни Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция за приходите (НАП) сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от Делян Пеевски.

„Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа“, отвърна след това Пеевски в публикация във Фейсбук.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Делян Пеевски Иван Демерджиев
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