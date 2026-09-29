Археолози рискуваха живота си, за да спасят хиляди съкровища от терористите на Ислямска държава

В разгара на опустошителната гражданска война в Сирия и под непосредствената заплаха от настъпващите терористи от „Ислямска държава“ (ИДИЛ), група смели археолози осъществяват една от най-опасните спасителни операции в модерната история. Те успяват да изведат и спасят близо 30 000 „безценни“ артефакта от музея в Дейр ез-Зор точно преди градът да падне под обсада.

Подробности за драматичната мисия разкрива ново проучване, публикувано в научното списание Museum Management and Curatorship от проф. Маамун Абдулкарим - бивш генерален директор на сирийската Дирекция за антиките и музеите (DGAM).

Тайният коридор и надпреварата с времето

Дейр ез-Зор, разположен в сърцето на богатия на петрол и газ източен регион на Сирия, е ключова бойна арена. През 2014-2015 г., когато ИДИЛ превзема и унищожава музея в Мосул и древните паметници в Ниневия и Асирия, сирийските археолози осъзнават, че нямат нито минута за губене.

Операцията в Дейр ез-Зор е на ръба на възможното: музеят е отрязан от останалата част от страната и е свързан с местното военно летище единствено чрез тесен, изключително опасен коридор, подложен на непрекъснат обстрел.

„При въоръжен конфликт рядко има перфектен момент за действие. Дори най-малкото забавяне в търсене на сигурност носи по-голяма опасност от самия риск. Собственият ми приоритет бе опазването на културното наследство и бях готов да поема всички лични и професионални последствия“, разказва проф. Абдулкарим.

Archaeologists risked their lives to save thousands of treasures from Islamic State terrorists https://t.co/VKMXDdYAfL pic.twitter.com/dROOhbxrlQ — New York Post (@nypost) September 28, 2026

Съкровищата на древна Месопотамия

Музеят в Дейр ез-Зор, макар и не най-големият в Сирия, съхранява едни от най-ценните находки от люлката на човешката цивилизация - Месопотамия. Сред спасените 30 000 предмета са:

Древни статуи от Мари: Уникални скулптури, датиращи от II хилядолетие преди н.е.

Декорирано яйце от щраус: Изящно изработен артефакт от ранен укрепен пункт в Мари (Tell Terqa), на над 3800 години.

Бижута от ахат: Ценни колиета и накити от древността.

Общо по време на неговия мандат (2012–2017 г.) DGAM успява да евакуира и укрие в безопасни тайници над 300 000 музейни експоната от цялата страна - огромното мнозинство от историческото наследство на Сирия.

Спасeна памет за бъдещето

За проф. Абдулкарим тези артефакти не са просто музейни експонати, а самата колективна памет на човечеството.

„Ние не спасихме 30 000 предмета просто за да спасим парчета музейно имущество. Ние защитихме хилядолетна памет, която войната се опитваше да изтрие“, допълва ученият. Според него най-важният ресурс по време на подобна криза не са парите или технологията, а безпрекословното доверие между колегите, решени да действат, когато време за стандартни процедури вече няма.