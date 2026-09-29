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Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 08:50
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Е дин нерешен от десетилетия въпрос с историческо и символично значение за отношенията между България и Гърция може да бъде на път да намери решение. До края на седмицата гръцкото правителство се очаква да предаде на България тленните останки, приписвани на цар Самуил, съобщава гръцкото издание ePolitical.

По информация на медията става дума за останки, открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро.

Важно е да се отбележи, че идентификацията на останките като тези на цар Самуил е свързвана с научната хипотеза на Муцопулос, но в научната литература през годините са изразявани и съмнения по въпроса.

  • Искането на България

Искането на София за връщането на останките не е ново. То е обсъждано многократно между двете държави през последните десетилетия, но без да се стигне до окончателно решение.

Темата отново е била поставена през 2022 г., по време на управлението на кабинета на Кирил Петков. Тогава България и Гърция развиват тесни двустранни отношения, особено в областта на енергетиката и междусистемните връзки на фона на енергийната криза след руската инвазия в Украйна.

В рамките на тези контакти Петков отново е поставил въпроса за останките на цар Самуил с цел да бъде намерено решение на казус, който има особено значение за българската историческа памет, пише ePolitical.

  • Как са открити останките

През 1969 г. Николаос Муцопулос извършва археологически разкопки в базиликата „Свети Ахил“. Там са открити четири погребения. Според археолога едно от тях съдържа останките на цар Самуил, а останалите са свързвани с негови близки роднини.

Базиликата се намира на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро и е свързана с периода на управление на Самуил. Археологическите проучвания на Муцопулос на острова продължават в периода 1965–1975 г.

  • Има и други спорни въпроси

Въпросът за останките на Самуил не е единственият казус между двете държави, свързан с историческо наследство.

Според ePolitical от години между България и Гърция се обсъждат и въпроси за връщането на църковни съкровища, ръкописи и други реликви, които са били отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни.

Четири години след като темата за останките на цар Самуил е била поставена отново от българска страна, гръцкото издание съобщава, че процедурата изглежда е към своя край.

Редактор: Василена Василева
Източник: ePolitical    
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