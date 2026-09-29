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Екстремният риалити формат „Игри на волята“ завладява Roblox

Феновете на екстремното риалити вече могат да се потопят в епичните битки на Арената с Desafio: Tribe Clash

29 септември 2026, 14:33
Екстремният риалити формат „Игри на волята“ завладява Roblox
Източник: NOVA

Н ай-мащабното и вълнуващо приключение в телевизионния ефир „Игри на волята“ разширява своето присъствие в дигиталната среда с Desafio: Tribe Clash. Новата Roblox игра, която пренася основните елементи на формата във виртуалното пространство и дава възможност на потребителите да влязат в ролята на участници на екстремната Арена, вече е достъпна за почитателите на риалити предаването ТУК.

Проектът е естествено продължение на дългосрочната стратегия на Нет Инфо за създаване на иновативни хибридни медийни продукти. Чрез сливането на телевизионното съдържание с една от най-популярните световни гейминг платформи Roblox, форматът успешно ангажира по-младата аудитория и се превръща в цялостно и интерактивно изживяване.

Desafio: Tribe Clash пресъздава в детайли света на „Игри на волята“ – още в самото начало играчите могат да изберат своето племе сред напълно автентичните отбори, познати от телевизионния ефир. Играта залага не само на бързина и ловкост, но и на прецизна стратегия. Тя пренася емблематичните арени, суровите предизвикателства и напрежението от елиминациите във виртуалното пространство. Точно както в истинското риалити „Игри на волята“, играчите в Desafio: Tribe Clash преминават през напрегнати моменти на племенен съвет, а функцията „Redemption“ дава втори шанс на отпадналите да се завърнат в играта.

Официален партньор на вълнуващото гейминг приключение е Kubeti.

Потопете се в света на „Игри на волята“ с Desafio: Tribe Clash, за да докажете, че притежавате качествата на истински победител. Играта ви очаква в Roblox.

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