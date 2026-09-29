България

„Аз съм вандалът“: Слави Трифонов с нова остра атака за „Петрохан-Околчица“ и протестиращите

„Вие сте обречени“: Слави Трифонов изригна срещу недоволните от премахването на паметната плоча на прохода

29 септември 2026, 11:44
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Н ова ескалация на напрежението около казуса „Петрохан-Околчица“. Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов излезе с нов, изключително остър коментар в личния си профил във Facebook, насочен срещу протестиращите пред Съдебната палата и близките на част от загиналите.

"Не на вандализма": Протест в подкрепа на семействата на жертвите от "Петрохан" и Околчица

Повод за реакцията му бе демонстрацията под надслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“, организирана след като миналата седмица Трифонов публично обяви, че лично е премахнал възпоменателната плоча на прохода.

Граждани протестират в центъра на София с искане да се разкрие истината за случаите "Петрохан" и "Околчица".
Граждани протестират в центъра на София с искане да се разкрие истината за случаите "Петрохан" и "Околчица". Източник: БТА

В публикацията си лидерът на ИТН определя случващото се като една от „най-странните битки“, които е водил, и не спести тежки думи по адрес на събралите се демонстранти.

„Смешно, тъжно, жалко. Сигурен съм, че и вие ще си намерите подходяща дума, с която да опишете тази сбирка“, гласи част от коментара му за демонстрацията пред Съдебната палата. 

Източник: БТА

Трифонов директно иронизира обвиненията във вандализъм по свой адрес:

„Забравих да се представя. Аз съм вандалът, против когото протестираха феновете на Калушев… Казах си: „Край, тая гнусна история приключи и мястото ѝ е в учебниците по криминология.“ Но вместо това - протести, желания за ексхумация и лешояди с камери и микрофони.

„Вие сте обречени“

Според лидера на ИТН общественото внимание към протестиращите бързо ще стихне, а медиите и социалните мрежи ще спрат да отразяват недоволството им.

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

„Вие няма да победите в тази битка. Жалките ви протести ще намалеят и накрая ще изчезнат. Журналистите ще спрат да ви отразяват. Телевизиите ще спрат да ви снимат. Дори троловете на Иво Мирчев ще спрат да пишат за вас. Вие сте обречени. Следващия път на вашия протест ще има 20 души. После 10. И накрая ще остане само Ралица Асенова… другите двама ще бъдат санитарите от „4-ти километър“.

Източник: БТА

Хронология на конфликта: Как се стигна дотук?

Напрежението между Слави Трифонов и близките на загиналите се повиши на 24 септември, когато той съобщи, че лично е съборил възпоменателния знак на прохода „Петрохан“. Според него монументът е бил незаконно поставен (без разрешение от Община Берковица) и морално недопустим поради символиката си и съвместното изписване на имената на всички загинали.

В отговор Ралица Асенова - майка на Николай Златков (една от жертвите) и основен инициатор за монумента през април 2026 г. - реагира с емоционален пост във Facebook, определяйки действията му като поругаване:

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Откакто тях ги няма, светът става все по-мрачно и злокобно място. Днес посегнаха и на паметната им плоча. Паметта им беше поругавана стотици пъти… Но има светлина, която не може да бъде съборена нито угасена“.

Асенова дори поиска Трифонов да премахне от публичното пространство и песните си, посветени на трагедията.

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

Разследването продължава

Трагедията „Петрохан-Околчица“ отне живота на шестима души. Разследването по случая все още не е приключило окончателно, но от Прокуратурата за последно потвърдиха през септември, че основната версия остава непроменена - към момента няма данни за външна намеса или чуждо присъствие на местопроизшествието.

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