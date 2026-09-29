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Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 14:57
Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“
Източник: Георги Димитров/Vesti

М инистерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си, съобщават от МЗ.

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени, посочват от МЗ.

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Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ.

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Припомняме, че разследването на дейността на „Медикус Алфа“ започна след смъртта на 6-годишния Ангел от село Белащица.

На 4 април 2025 г. детето е подложено на планова стоматологична процедура под пълна упойка. По време на манипулацията състоянието му рязко се влошава и момчето почина. По данни на близките Ангел е бил здрав и не е имал предишни алергии или хронични заболявания.

След смъртта на детето семейството сигнализира за възможни нарушения при провеждането на процедурата, като вниманието е насочено и към действията на анестезиолога. Според данни, представени от близките, както и според експертизи и материали по случая, една от основните версии е свързана с многократно по-висока от необходимата доза на медикамент, която е довела до тежко усложнение и фатален изход.

Според прокуратурата стоматоложката, направила процедурата, пък е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и пострадалото 6-годишно дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. 

Трагедията предизвика протести в Пловдив и региона. Пред „Медикус Алфа“ се събраха граждани с искания за справедливост, изясняване на обстоятелствата около смъртта на детето и наказание за виновните.

Редактор: Николай Киров
Източник: МЗ    
Медикус Алфа Пловдив Министерство на здравеопазването
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