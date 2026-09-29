България

Атракционите в България пред спиране: Новите правила блокират бизнеса

Собствениците предупреждават за преустановяване на работа заради липсата на акредитирани фирми за задължителните проверки

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 11:03
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А тракционите в България са изправени пред риск да спрат работа заради изискванията на новия Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, предупреждават от Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения в България.

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Според председателя на сдружението Димитър Бичев, цитиран от NOVA, проблемът е свързан с изискването съоръженията да бъдат проверявани от акредитирани органи за оценяване на съответствието. По думите му към момента няма дружество, което да е получило необходимата акредитация за извършване на тези проверки.

Бичев коментира темата още през юни, като тогава предупреди, че ако проблемът не бъде решен, атракционите няма да могат да продължат работа след изтичането на преходния срок.

  • Какво предвижда новият закон

Законът беше приет от Народното събрание през януари и обнародван в „Държавен вестник“ през февруари 2026 г. Той въвежда за първи път обща нормативна рамка за атракционните услуги, които представляват източник на повишена опасност. В обхвата му попадат увеселителни, въздушни и водноатракционни услуги.

Сред основните изисквания е съоръженията, оборудването и екипировката да преминават първоначална и периодична проверка от акредитирани органи. Проверките трябва да се извършват преди регистрацията на доставчика, а след това най-малко веднъж годишно, както и след ремонт, авария или промяна, която може да повлияе на целостта на съоръжението.

Законът предвижда и задължителна застраховка „Злополука“ за ползвателите на атракционни услуги, план за безопасност, отговорно лице по безопасността, ежедневни предексплоатационни проверки и обучение на персонала.

При предоставяне на услуга без регистрация, без необходимия документ за проверка или без сертификат за съответствие са предвидени санкции. За фирмите имуществената санкция е 10 000 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение може да достигне 30 000 лева.

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  • Къде е проблемът

Според представителите на бранша законът поставя изискване за независим контрол, но липсва готова система, чрез която този контрол да бъде извършван на практика.

Проверките по закона трябва да се извършват от акредитирани органи от вид А съгласно БДС EN ISO/IEC 17020. Акредитацията се извършва от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

По думите на Димитър Бичев в осеммесечния преходен период не се е появила фирма, която да е преминала необходимата процедура.

Той твърди още, че дори да бъде подадено заявление, процедурата по акредитация може да продължи значително време, което според бранша създава риск за функционирането на съоръженията.

В същото време законът задължава доставчиците да сключат договор с акредитиран орган за извършване на проверките за съответствие.

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  • Важният срок

Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения предупреди още през юни, че според неговите разчети атракционите ще трябва да спрат работа от 2 октомври.

Официалният текст на закона обаче предвижда, че лицата, които предоставят атракционни услуги, трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания в 8-месечен срок от влизането му в сила. Законът е обнародван на 10 февруари 2026 г.

  • Какво прави държавата

Междувременно институциите продължават да подготвят подзаконовата нормативна база.

На 28 юли Министерството на туризма публикува проект на наредба за изискванията за безопасност на атракционните услуги с увеселителни съоръжения. Документът предвижда правила за организацията на дейността, подготовката на персонала, ежедневните проверки, техническата поддръжка, инструктажа на ползвателите и действията при аварийни ситуации.

Проектът е бил публикуван за обществено обсъждане, което показва, че към края на септември нормативната рамка все още е в процес на доизграждане. Законът предвижда подзаконовите актове по прилагането му да бъдат приети или издадени в шестмесечен срок от влизането му в сила.

На 18 септември Министерството на туризма публикува и проект на постановление за определяне на минималния размер на задължителната застраховка „Злополука“ за ползвателите на атракционни услуги. Предложената минимална застрахователна сума е 25 565 евро за всяко събитие и всяко лице. Общественото обсъждане продължава до 18 октомври 2026 г.

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  • Браншът настоява за решение

Според Димитър Бичев е необходим строг контрол върху безопасността на атракционните съоръжения, но не и прекратяване на дейността заради административни пречки.

Той посочва, че досега съоръженията са били проверявани по действащия режим, като всяко съоръжение разполага с техническа документация, а инженер-конструктори извършват ежегодни проверки.

Въвеждат правила и контрол за всички атракциони

„Необходимо е да има строг контрол върху атракционите, но не и да бъдат затваряни заради неуредени въпроси“, е позицията на представителите на сектора.

Новият закон е създаден с цел да въведе единни правила за безопасност и независим контрол. Предстои обаче да стане ясно дали необходимите процедури и акредитирани органи ще бъдат осигурени навреме, за да могат операторите да изпълнят всички нови изисквания.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; Министерство на туризма, ДВ    
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