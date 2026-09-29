Завръщането на кралицата: Селин Дион откри Седмицата на модата в Париж

М узикалната икона Селин Дион откри Седмицата на модата в Париж с изненадащо изпълнение на хита си от 2002 г. I'm Alive под известната Айфелова кула в града.

Канадската звезда, която през 2022 г. беше диагностицирана с рядкото неврологично заболяване Синдром на скования човек (Stiff-Person Syndrome), излезе на подиума в края на годишното шоу на L'Oreal, пише Би Би Си (BBC).

Към певицата, която носеше дълга черна кадифена рокля с драперии, по-късно се присъединиха известни посланици на френската марка, сред които Виола Дейвис, Симон Ашли, Аджа Наоми Кинг и Ева Лонгория.

По-рано този месец Дион направи шоуто си за завръщане в града - нейното първо след концерта ѝ в Ню Джърси през 2020 г., който беше последният, преди пандемията от COVID-19 да прекъсне турнето ѝ.

Седмицата на модата в Париж, представяща дамските колекции пролет/лято, продължава до 6 октомври.

Aктрисата Виола Дейвис усети любовта на публиката, докато се присъединяваше към Дион под звездите във френската столица. Актрисата Ева Лонгория също се зарадва да види Дион на подиума.

Кендъл Дженър също дефилира на шоуто, облечена в прозрачна черна рокля с американско деколте, висока цепка и корсет с цвят на слонова кост отдолу. Супермоделът Кара Делевин междувременно разходи по подиума блестяща червена прозрачна рокля с шлейф.

Поп звездата Риана донесе обичайната си модна класа в Париж още през първия ден, появявайки се с блестящ, изискан меден тоалет от две части, носен върху прозрачно черно бельо. Тя беше на първия ред на ревюто на Matières Fécales - марката зад роклята с ангелски криле на Зендая за премиерата на „Одисея“ в Ню Йорк това лято.

Rihanna em Paris, lindíssima, amor da minha vida pic.twitter.com/vvFqK87GnL — peu (@peusaantos) September 28, 2026

Звездата от филма „Омагьосани“ (Wicked) Синтия Ериво също беше във френската столица на събитие на Tiffany и M.A.D (Музея на декоративните изкуства).

Други марки, които ще дефилират в Париж през следващата седмица, включват Louis Vuitton, Tom Ford, Schiaparelli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Balenciaga и Loewe.

Модният свят следи с особен интерес Dior и Chanel, след като и двете къщи подписаха с нови творчески директори миналата година. Матийо Блази пое поста творчески директор на Chanel в началото на 2025 г., докато Джонатан Андерсън заема същата роля в Dior от миналото лято. Тази седмица се очаква двамата да продължат да утвърждават стратегиите си за двата бранда. Очаквайте сериозно естетическо съперничество на подиумите.