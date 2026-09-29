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Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС

Според него може да се обсъди и присъствието на представители на НАТО

Николай Киров Николай Киров

29 септември 2026, 14:45
Мицкоски отказва да говори с Румен Радев, иска ЕС
Източник: EPA/БГНЕС

П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че "преговорите с България" трябва да се провеждат в присъствието на представители на Европейския съюз, за да могат аргументите на двете страни да бъдат чути обективно.

Мицкоски съобщи още, че не поддържа комуникация с българския премиер Румен Радев.

Изявлението му идва преди посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие в петък като част от обиколката ѝ в страните от Западните Балкани.

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По думите на Мицкоски двамата ще обсъдят актуалното състояние на процеса на разширяване, досегашните препятствия и предстоящите предизвикателства пред европейската интеграция на страната.

Премиерът на Северна Македония посочи, че събитията в региона, ЕС и света дават ясни сигнали за политиките, които Скопие трябва да следва през следващия период.

Той посочи неуспешния референдум в Исландия за възобновяване на преговорите с ЕС, успеха на крайни политически формации в германски провинции, които се обявяват срещу имиграцията и разширяването на европейския проект, както и предстоящите през пролетта президентски избори във Франция, където според него фаворит е Марин Льо Пен.

„Всичко това е показател, въз основа на който ще трябва да изграждаме политиките си през следващия период. Светът е изправен пред големи предизвикателства и се променя. Имаме две сериозни войни – в Украйна и в Залива. Разполагаме с ясна стратегия, план и цел. Ние ще си свършим домашната работа, а останалото не зависи от нас“, заяви Мицкоски.

Попитан дали с Фон дер Лайен ще обсъди участието на ЕС в „преговори с България“, той отговори, че Скопие е готово да разговаря навсякъде и по всяка тема.

„Това е същността на демокрацията. Смятам, че е добре в разговорите да участват представители на Европейската комисия и на ЕС, за да чуят обективно аргументите. Ако някой отказва да разговаря, означава, че не зачита основните ценности на демокрацията“, посочи премиерът.

Според него може да се обсъди и присъствието на представители на НАТО, тъй като България и Северна Македония са съюзници в Алианса.

„За съжаление, нашият съюзник там ни блокира в друга многостранна организация – Европейския съюз“, каза Мицкоски.

„Логично е да седнем и да разговаряме в присъствието на представители на ЕС, защото аргументите трябва да бъдат чути обективно. Когато разговаряме само на двустранна основа, тези срещи не водят до съществен резултат. Освен това последващите брифинги не отразяват действително казаното по време на разговорите“, обяви той.

„За да има ефект и съдържание, е добре да присъстват представители на Европейската комисия и на ЕС. Ако нашите аргументи не издържат, готови сме да приемем другите. Но нека ги чуем и да разговаряме за договорите на Европейския съюз, за европейските ценности и за институционалната памет. Готови сме да седнем, да обсъдим всичко това и да намерим решение. Това е наша постоянна позиция и тя не се е променила“, подчерта Мицкоски.

Той коментира и публикацията в „Политико“, според която ЕС подготвя пътни карти с конкретни стъпки за присъединяване на най-напредналите кандидатки – Черна гора и Албания, както и на Украйна и Молдова.

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Според публикацията държавите, които се намират на по-ранен етап от процеса, сред които Северна Македония, Косово и Босна и Херцеговина, засега няма да получат подобни пътни карти.

„Предполагам, че медията се позовава на източници в ЕС. Трябва да попитаме ЕС дали това е вярно и ако е така – защо, при положение че изпълняваме по-голямата част от реформите по Реформаторската програма и Плана за растеж вече два отчетни периода поред“, заяви Мицкоски.

Той добави, че ако кандидатите действително се оценяват според собствените им заслуги, подобно решение би било нелогично.

„Първо трябва да установим дали информацията е вярна. Данните, с които разполагам, не показват, че това е така“, каза Мицкоски.

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Припомняме, че през 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, одобрено от всички държави членки на ЕС. Според него, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция като държавотворен народ, наред със албанския, турския, влашкия, сръбския, ромския и бошняшкия. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него. Скопие упорито отказва да изпълни тези условия, приети от ЕС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Християн Мицкоски Северна Македония България Европейски съюз
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