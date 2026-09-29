Пуснаха под домашен арест областния управител на ДПС в Бургас

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Аз съм вандалът“: Слави Трифонов с нова остра атака за „Петрохан-Околчица“ и протестиращите

Внимание, жълт код за опасен вятър: Пориви от близо 90 км/ч връхлитат 6 области в сряда

Зад паравана на „духовни центрове“ и НПО-та: Кой всъщност контролира сектите в България?

О кръжният съд в Бургас промени мярката за неотклонение на Христо Широков от „задържане под стража“ в „домашен арест“ с електронно проследяващо устройство. Съдът потвърди и мярката „домашен арест“ с електронно проследяващо устройство на Методи Смилов, съобщиха от съда за „Фокус“.

Производството е образувано по частни жалби на двамата обвиняеми и техните защитници.

Аферата с ВиК – Бургас: Съдът остави в ареста Христо Широков

За какво са обвинени

Христо Широков и Методи Смилов са привлечени като обвиняеми за това, че в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. на територията на област Бургас са участвали в организирана престъпна група заедно с Ц. М., Д. Д. и други неустановени към момента лица.

Според обвинението групата е създадена с користна цел и за извършване на престъпления по чл. 143, чл. 282 и чл. 304б от Наказателния кодекс, за които законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за повече от три години. В групата са участвали и длъжностни лица.

Съдът пусна под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двама негови подчинени

Какви са мотивите на съда

По отношение на Широков Окръжният съд в Бургас е приел, че към момента не е разколебано обоснованото предположение за съпричастността му към престъплението, за което е обвинен.

Съдът обаче е отчел настъпило ново съществено обстоятелство след последното произнасяне по мярката. Според допълнителната съдебномедицинска експертиза е настъпило значително влошаване на здравословното състояние на обвиняемия след претърпяна сърдечна операция.

„Задържането под стража не може да се поддържа, когато изпълнението му в конкретния момент е обективно несъвместимо със здравословното състояние на лицето и създава пречка за провеждане на необходимо медицинско лечение и рехабилитация“, посочват от съда.

Областният координатор на ДПС в Бургас обжалва ареста си

Тежестта на обвинението и останалите данни по делото не са се променили, но според магистратите здравословното състояние на Широков налага промяна на мярката.

По отношение на Методи Смилов съдът е потвърдил „домашен арест“ с електронно проследяващо устройство. При предходното произнасяне магистратите са приели, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъпната дейност, както и реална опасност от извършване на престъпление.

Към настоящия момент не са представени нови доказателства, които да разколебават тези изводи, посочват от Окръжния съд в Бургас.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Бургас в тридневен срок.