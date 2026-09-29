МС прие портфейл с цифрова самоличност за българите

П равителството прие решение за изграждането и предоставянето в България на Европейски портфейл за цифрова самоличност, който ще позволи на граждани и бизнес да се идентифицират сигурно при използване на електронни услуги.

Чрез портфейла потребителите ще могат да представят електронни данни и удостоверения за различни свои атрибути, както и да използват квалифициран електронен подпис. Системата ще може да се използва както при услуги, предоставяни от държавата и общините, така и от частния сектор.

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Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще разработи модела за управление на портфейла и ще предприеме действия за неговото разработване, внедряване и техническа поддръжка. Предвижда се той да бъде свързан с националните средства за електронна идентификация, системата за електронна автентикация и доставчиците на данни и удостоверителни услуги.

До края на 2026 г. трябва да бъдат изградени необходимата доверителна инфраструктура и механизмите за използване на цифровия портфейл както в България, така и при трансгранични услуги в ЕС. Предвижда се също да бъде разработена и приета национална схема за сертифицирането му.

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Министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще изпълнява и функциите на надзорен орган за доставчиците на европейски портфейли за цифрова самоличност, както и на единно звено за контакт с европейските институции.

Решението предвижда отделяне на функциите по възлагане и финансиране, надзор и сертифициране, с цел да се гарантират прозрачност, независимост и предотвратяване на потенциални конфликти на интереси.