Напрегнати елиминации в “Игри на волята” тази вечер

З релищен елиминационен сблъсък очаква номинираните Мария и Елица от Вулканите, както и Иван и Крис от Канарите тази вечер в “Игри на волята”. Съревнованието ще бъде разделено на две части - в първия етап съплеменниците ще се състезават в тандем, а във втория загубилите съюзници ще се превърнат в съперници.

Пред опасността на елиминациите ще се изправят и изгнаниците от Блатото, за които тази вечер предстои нов племенен съвет. След пристигането на Добромира пластовете на влияние при Обречените вече са разместени и никой не е в безопасност. Какви изненади обаче им е приготвила водещата Ивет Лалова-Колио край огъня?

Източник: NOVA

Кои ще са следващите елиминирани приключенци в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.