България

България се включва в проект срещу дронове, обсъжда и ракети „Мика“ за патрулните кораби

Министерският съвет ще разгледа два меморандума за модернизацията на армията. София предлага и координационен механизъм с Румъния и Турция за сигурността на корабоплаването в Черно море

Василена Василева Василена Василева

28 октомври 2026, 09:59
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На среща в София: България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море

На среща в София: България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море

М инистерският съвет ще разгледа два меморандума, свързани с модернизацията на Българската армия. Единият предвижда включването на България в международен проект за противодействие на нисколетящи заплахи, включително дронове, а другият е за придобиването на зенитни ракети „Мика“ за българските патрулни кораби.

Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на тристранната среща с колегите му от Румъния и Турция, посветена на сигурността в Черно море.

На среща в София: България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море

„Днес в Министерския съвет ще се вземе решение по два меморандума. Единият е за включването на България в така наречения проект за противодействие на нисколетящи заплахи - така наречения проект за дронове. България ще стане член на този проект“, заяви Стоянов.

Вторият меморандум се отнася до придобиването на зенитни ракети „Мика“, предназначени за българските патрулни кораби.

„Ние продължаваме да работим в Министерството на отбраната по модернизацията на Българската армия и съответно да се включваме в проекти, които са адекватни на съвременните заплахи“, подчерта министърът.

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  • България предлага общ механизъм за сигурност в Черно море

Тристранната среща с министрите на отбраната на Румъния и Турция е свикана по инициатива на България след атаките срещу търговски кораби в Черно море през последните седмици.

„Тази среща е предизвикана от ситуацията, която възникна преди седмица-две с нанасянето на удари по търговски кораби в икономическата зона, в териториалното море и в прилежащата зона. Убеден съм, че ще набележим конкретни мерки за сигурността в нашия регион, за да реагираме адекватно на всяка една заплаха“, заяви Стоянов.

България ще предложи създаването на координационен механизъм между трите държави, който да позволи по-бърза реакция при инциденти и заплахи за корабоплаването.

„Аз считам, че е необходимо да има координационен механизъм между трите държави, за да можем да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация по отношение на свободата на корабоплаването и сигурността в Черноморския регион. Мисля, че това е в интерес и на трите страни“, посочи министърът.

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Той предупреди, че ситуацията в Черно море налага все по-тясно сътрудничество между държавите в региона.

„Оценката е ясна. Рисковете нарастват с всеки изминал ден и ние трябва да имаме адекватна реакция - трите страни заедно. Да реагираме във всяка една ситуация и то така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването“, подчерта Стоянов.

  • Военните мерки ще бъдат обсъдени с Румъния и Турция

България е подготвила политически позиции и предложения за военни мерки, които предстои да бъдат обсъдени с Румъния и Турция. Подробности за тях ще бъдат оповестени след постигането на съвместно съгласие, уточни министърът.

„Не сме говорили и не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или към която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаването. Военните мерки могат да бъдат коментирани единствено и само след като бъдат договорени съвместно с другите две страни“, обясни той.

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По думите на Стоянов тристранните срещи трябва да продължат и занапред, независимо дали ще има нови атаки срещу търговски кораби.

„Не очаквам тази среща да бъде единствена и последна. Надявам се, че такива срещи ще има и в бъдеще. Не защото очаквам още повече удари, а защото ние трябва заедно да търсим механизъм, с който да реагираме при подобни ситуации“, заключи министърът на отбраната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, NOVA    
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