Любопитно

Неочакван натрапник: Любопитна мечка се заключи в автомобил и го унищожи напълно

Любопитна черна мечка в Аляска нахлу в три автомобила, след което се заключи в единия от тях и напълно унищожи интериора му, докато полицията използва въже, за да отвори вратата от разстояние и да освободи животното

28 октомври 2026, 12:01
Неочакван натрапник: Любопитна мечка се заключи в автомобил и го унищожи напълно
Източник: iStock

Л юбопитна черна мечка нахлу в паркиран автомобил в Аляска и напълно разруши интериора му, след като случайно се заключи вътре, съобщи The Post.

Случката се е разиграла малко след полунощ в Джуно, Аляска. Четириногият натрапник успял да отключи и влезе в три различни автомобила в квартала през същата нощ. Собственикът на опустошения Subaru, Майкъл Уилсън, шеговито описва ситуацията като „историята за Златокоска и трите мечки, само че този път мечката се заключи в последната кола“.

Сирени, клаксони и намеса на полицията

Съсед чул продължителния и силен сигнал на клаксон на колата и повикал полиция, след като забелязал огромното животно, заклещено на предната седалка. Пристигналите полицаи събудили собственика, за да вземат ключовете, но се оказало, че мечката вече е изтръгнала цялата ел. инсталация и таблото, поради което дистанционното не работело.

„Животното се бореше сериозно да излезе през вратите“, разказва Уилсън пред местните медии.

Наложило се полицаите да използват въже, за да отворят една от вратите от разстояние и да пуснат мечката на свобода.

Очевидци споделят, че точно преди вратата да бъде отворена, мечката е била залепила лапа за прозореца. Около 10 минути след идването на екипите животното било успешно освободено и избягало невредимо в близката гора.

Тотална щета и важен урок за застраховката

За съжаление, автомобилът на Уилсън нямал същия късмет.

„Металът е огънат, цялата пластмаса е изкъртена, седалките са напълно разкъсани на парчета, а от отзад няма нищо здраво“, разказва съкрушеният собственик.

За нещастие на семейството, автомобилът имал само основна застраховка „Гражданска отговорност“, но не и „Каско“, което означава, че застрахователят няма да покрие щетите от дивото животно.

Въпреки скъпия урок, Уилсън не губи чувство за хумор: „Трябва да признаеш на Subaru - правят наистина здрави коли. Мечката просто не можа да излезе!“

Местните власти напомнят, че тази година мечките в Аляска са изключително активни и търсят храна заради късната пролет и липсата на плодове и риба. „Заключвайте колите си и никога не оставяйте храна или бонбони вътре!“, апелира потърпевшият.

Източник: The Post    
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