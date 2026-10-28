Неочакван натрапник: Любопитна мечка се заключи в автомобил и го унищожи напълно

Л юбопитна черна мечка нахлу в паркиран автомобил в Аляска и напълно разруши интериора му, след като случайно се заключи вътре, съобщи The Post.

Случката се е разиграла малко след полунощ в Джуно, Аляска. Четириногият натрапник успял да отключи и влезе в три различни автомобила в квартала през същата нощ. Собственикът на опустошения Subaru, Майкъл Уилсън, шеговито описва ситуацията като „историята за Златокоска и трите мечки, само че този път мечката се заключи в последната кола“.

Сирени, клаксони и намеса на полицията

Съсед чул продължителния и силен сигнал на клаксон на колата и повикал полиция, след като забелязал огромното животно, заклещено на предната седалка. Пристигналите полицаи събудили собственика, за да вземат ключовете, но се оказало, че мечката вече е изтръгнала цялата ел. инсталация и таблото, поради което дистанционното не работело.

„Животното се бореше сериозно да излезе през вратите“, разказва Уилсън пред местните медии.

Black bear shreds car to pieces after getting locked inside: 'Fighting pretty good' https://t.co/4pjVwtYEAY https://t.co/kkCCyDcDtU — New York Post (@nypost) October 28, 2026

Наложило се полицаите да използват въже, за да отворят една от вратите от разстояние и да пуснат мечката на свобода.

Очевидци споделят, че точно преди вратата да бъде отворена, мечката е била залепила лапа за прозореца. Около 10 минути след идването на екипите животното било успешно освободено и избягало невредимо в близката гора.

Тотална щета и важен урок за застраховката

За съжаление, автомобилът на Уилсън нямал същия късмет.

„Металът е огънат, цялата пластмаса е изкъртена, седалките са напълно разкъсани на парчета, а от отзад няма нищо здраво“, разказва съкрушеният собственик.

За нещастие на семейството, автомобилът имал само основна застраховка „Гражданска отговорност“, но не и „Каско“, което означава, че застрахователят няма да покрие щетите от дивото животно.

Въпреки скъпия урок, Уилсън не губи чувство за хумор: „Трябва да признаеш на Subaru - правят наистина здрави коли. Мечката просто не можа да излезе!“

Местните власти напомнят, че тази година мечките в Аляска са изключително активни и търсят храна заради късната пролет и липсата на плодове и риба. „Заключвайте колите си и никога не оставяйте храна или бонбони вътре!“, апелира потърпевшият.