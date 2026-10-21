Министър Стоянов за „Челси 3“: Останките още не са идентифицирани

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България ще засили полетите на военната авиация и наблюдението в териториалните си води в Черно море, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Извършени са първите полети с новата безпилотна система, а наблюдението ще се подпомага и от разузнавателния самолет „Посейдон“.

По случая с атакувания кораб „Челси 3“ Военната прокуратура води досъдебно производство, а откритите останки предстои да бъдат идентифицирани.

Две български дрон системи наблюдават Черно море

Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие и ще работим в териториални води. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти. По-рано той участва в събитие във Военния клуб в София по случай 145-ата годишнина от основаването на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”

Това не трябва да притеснява българските граждани – водим усилено наблюдение над териториалните води на България, уточни министърът.

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

По отношение на безпилотната система, министърът каза, че вчера са направени първите полети с нея. Важното е, че ще оперират българските въоръжени сили, каза той. Той припомни, че има и разузнавателен самолет „Посейдон“.

В отговор на въпрос за достъпа до ударения от дронове кораб „Челси 3“ Стоянов отговори, че се води досъдебно производство от Военната прокуратура. Извършва се преглед, търсят се отломки от безпилотни летателни апарати, обяви той. Нека да приключат дейностите и тогава може да има повече информация, коментира министърът.

България засилва наблюдението в Черно море, ще придобива 20 системи за борба с дронове

Тези останки, за които се коментира вчера, предстоят да бъдат идентифицирани – дали са част от кораб, от дрон или от нещо друго, заяви Стоянов и напомни, че при взрив винаги има останки.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Единият от двата кораба потъна, другият беше изтеглен до пристанището в Бургас.