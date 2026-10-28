Свят

Великобритания се готви за война и кризи: Призоваха гражданите да се запасят за 3 дни

Уес Стрийтинг призовава населението да се подготви за екстремни метеорологични явления, кибератаки и война

28 октомври 2026, 10:57
Великобритания се готви за война и кризи: Призоваха гражданите да се запасят за 3 дни
Източник: iStock
  • Великобритания започна тригодишна кампания за подготовка на домакинствата за извънредни ситуации, включително кибератаки, природни бедствия и война.
  • Правителството препоръчва запаси за три дни от вода, консерви, лекарства, фенерче, радио, батерии, пари в брой и важни документи.
  • Министърът на отбраната Уес Стрийтинг предупреди за нарастващи заплахи от Русия и климатични рискове, които могат да доведат до недостиг на храни.

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Британците са призовани да се подготвят за недостиг на храна и мащабни нарушения на нормалния живот вследствие на кибератаки и извънредни ситуации в рамките на нова национална инициатива, пише The Independent.

Кампанията „Бъди готов“ (Be Ready) поставя началото на тригодишна програма за повишаване на готовността на домакинствата за извънредни ситуации. Същевременно министърът на отбраната Уес Стрийтинг представи актуализирани препоръки за справяне със заплахи като наводнения и горски пожари.

На домакинствата във Великобритания се препоръчва да предприемат няколко прости мерки в случай на прекъсване на обичайните услуги, включително да съхраняват у дома запаси за три дни от пари в брой, бутилирана вода и консервирани храни.

Правителството стартира и нов уебсайт с контролен списък на необходимите принадлежности за извънредни ситуации, който може да бъде изтеглен.

След обявяването на актуализираните правителствени препоръки продажбите на консервирани храни, радиоприемници с ръчно задвижване и фенерчета рязко са се увеличили.

Стрийтинг заяви пред предаването Newsnight на BBC: „Обнадеждаващо е, че хората предприемат практически стъпки, за да бъдат подготвени.

Наличието на няколко основни вещи от ежедневието у дома, от консервирани храни до фенерчета, помага на домакинствата да се подготвят за прекъсвания и затруднения, независимо дали става дума за наводнения, спиране на електрозахранването или спукани тръби. Всички можем да допринесем за по-устойчивата Великобритания.“

По-рано министърът на отбраната призова за „подход, обхващащ цялото общество“, с цел укрепване на националната устойчивост. Той обаче подчерта, че хората трябва да останат „бдителни, но не и паникьосани“ по отношение на потенциалните рискове.

Ето кои са основните неща, с които трябва да се запасите в случай на бедствие.

  • Какво включва контролният списък на кампанията „Бъди готов“?

Правителството препоръчва хората да подготвят комплект за извънредни ситуации с основните запаси, от които домакинството би имало нужда при инцидент с продължителност до три дни, например прекъсване на електрозахранването или водоснабдяването.

Контролният списък включва:

  1. Бутилирана вода - достатъчно количество за три дни. Всеки човек се нуждае от около 3 литра питейна вода дневно, отделно от водата за готвене и миене.
  2. Нетрайни в краткосрочен план храни, които не изискват готвене, например готови за консумация консерви с месо, плодове или зеленчуци. Не забравяйте и отварачка за консерви. Както при водата, необходимото количество зависи от конкретните обстоятелства. Предвидете и храна за домашните любимци.
  3. Дезинфектант за ръце и мокри кърпички за поддържане на хигиената при прекъсване на водоснабдяването.
  4. Средства за осветление и отопление - фенерче и резервни батерии, както и одеяла, спални чували и топли дрехи.
  5. Преносима външна батерия за зареждане на мобилния телефон.
  6. Радиоприемник на батерии или с ръчно задвижване, за да получавате актуална информация при спиране на тока. Може да използвате и автомобилно радио, но при тежки метеорологични условия е по-безопасно да останете на закрито.
  7. Аптечка за първа помощ или основни медицински принадлежности, включително водоустойчиви лепенки, бинтове, термометър, антисептик, разтвор за промиване на очите, стерилни превръзки и ръкавици, медицинско тиксо за фиксиране на превръзки и пинсета.
  8. Принадлежности за бебета, като пелени и адаптирано мляко. Най-подходящо е готовото за консумация адаптирано мляко, тъй като може да не разполагате с възможност да кипнете вода или да стерилизирате шишета.
  9. Пари и документи - съхранявайте пари в брой под формата на банкноти и монети, както и банкови карти. Подгответе копия на личните си документи и други важни документи. Запишете и важните телефонни номера, както и информация за лекарствата, които приемате редовно, и техните дози.

Вместо да купувате всичко наведнъж, можете постепенно да допълвате комплекта си, когато имате възможност. Препоръчително е да съхранявате всички принадлежности на едно място у дома, за предпочитане там, където лесно ще можете да ги намерите и при липса на осветление.

От съществено значение е също да разполагате със запас от лекарства, отпускани с рецепта, достатъчен за няколко дни. Хората, които зависят от медицински устройства или оборудване, трябва да имат подръка разпечатани копия на всички инструкции за употреба. Освен това всички налични резервни батерии трябва да се поддържат напълно заредени.

Източник: iStock
  • От какви заплахи се опасява правителството?

Правителството на Анди Бърнам поставя акцент върху националната устойчивост на фона на заплахите от Русия.

В събота Стрийтинг заяви, че Великобритания трябва да бъде готова за война в рамките на 1000 дни, тъй като противниците на страната може да са в състояние да я атакуват през 2030 г.

В статия за вестник The Telegraph той написа: „Готовността на нашите противници да ни навредят не е нещо ново. Променило се е друго, техният капацитет. До 2030 г. числеността на силите им и военната им икономика може да им позволят да предприемат нападение.

Това ни оставя малко повече от 1000 дни, за да изпълним мисията си: да бъдем готови да воюваме и да победим заедно със съюзниците си.“

Говорейки за потенциалната руска агресия, той добави: „За да предотвратим най-лошото, трябва да се подготвим за него.“

Обяснявайки целите на кампанията „Бъди готов“, Стрийтинг заяви: „Изправени пред тези заплахи, които не са хипотетични, а реални, и които не се проявяват само някъде другаде, а все по-често и тук, трябва да предприемем по-сериозни действия и да обърнем необходимото внимание както на националната си устойчивост, така и на отбраната си.

Изключително важно е да попитаме домакинствата и предприятията дали са подготвени.“

Правителството на Владимир Путин предупреди, че британски обекти в Украйна ще бъдат смятани за „легитимни цели“, ако бъдат използвани за подпомагане на удари с голям обсег срещу Русия.

Вестник The Independent съобщи също, че неидентифицирани дронове почти ежедневно се насочват към британски военни бази, което излага Великобритания на нарастващи заплахи от Русия и Иран.

Около 340 инцидента, свързани със сигурността и включващи дронове, са регистрирани във или в близост до обекти на Министерството на отбраната през годината до август 2026 г., показват данни, получени по силата на законодателството за достъп до обществена информация.

През 2025 г. са регистрирани общо 250 подобни инцидента, двойно повече спрямо 126-те случая през предходната година.

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  • Защо горещите вълни предизвикват тревога?

Правителството е обезпокоено и заради рекордните горещи вълни, които Великобритания преживя това лято. Те доведоха до засушаване в страната и предизвикаха множество горски пожари.

Анализатори предупредиха, че екстремните горещини и продължителните засушавания излагат Великобритания на риск от „най-тежката криза в продоволствената сигурност от десетилетия“.

Според анализатори от инвестиционната банка Shore Capital последиците от пет последователни горещи вълни и продължителното засушаване могат да унищожат реколтата на земеделските производители. Това би могло да доведе до недостиг на храни по-късно тази година и до нарастваща зависимост от внос.

Националният съюз на фермерите (NFU) предупреди, че ситуацията става „все по-тревожна“. Животновъдите, занимаващи се с млечно производство, вече използват зимните си фуражни запаси, тъй като тревата е спряла да расте.

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