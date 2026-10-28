Любопитно

Деми Ловато влезе по спешност в болница заради внезапна алергична реакция

Поп звездата Деми Ловато уплаши последователите си, след като публикува снимка от болнично легло със система на ръката след внезапна алергична реакция, но бързо успокои феновете си, че вече е изписана и се чувства добре

28 октомври 2026, 12:23
Деми Ловато влезе по спешност в болница заради внезапна алергична реакция
Източник: Getty Images

П оп звездата Деми Ловато изплаши последователите си в социалните мрежи, след като сподели снимка от болнично легло със система на ръката и медицинска гривна на китката. Певицата е била приета по спешност за преглед заради внезапна алергична реакция, но за щастие бързо е била изписана, съобщава People.

„И такааа... вече съм алергична или към маракуя, или към суши!“, написа изпълнителката към кадъра в Instagram, който малко по-късно изтри. Малко след това тя качи и втори кратък текст: „Добре съм!!“, който също бе премахнат.

Година, изпълнена с любов и успехи

Неприятният инцидент се случи точно когато Ловато отбелязва първата годишнина от излизането на деветия си албум It’s Not That Deep, издаден през октомври 2025 г.

„Честит първи рожден ден на албума! Каква година само! Толкова обичам този проект и света, който създадохме. Това бе може би най-хубавата година в живота ми - първата година от брака с моето момче, много танци, смях и творческа свобода“, написа звездата.

Съпругът ѝ - музикантът Джутс (Джордан Лутс), за когото тя се омъжи през май 2025 г. - веднага я подкрепи в коментарите: „Прекрасен човек, страхотен албум. Обичам те и толкова се гордея с теб!“

„Намерих своя дом в него“

В скорошно гостуване в подкаста на Кери Уошингтън, номинираната за „Грами“ певица откровено сподели колко много се е променил животът ѝ след сватбата:

„Той донесе толкова много мир, радост и спокойствие в живота ми. Чувствам, че намерих своя дом в него. В края на деня не се прибирам у дома при някаква награда, а при кучетата си и съпруга си - това е нещо, което ми носи истинско щастие“, споделя Ловато.

Двамата се запознаха през 2022 г. по време на работата върху нейния албум Holy Fvck и оттогава са неразделни.

Източник: People    
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