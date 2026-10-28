Франция изпрати самолет за морско патрулиране в Румъния

Ф ранция временно разположи самолет за морско патрулиране в Румъния, за да подпомогне установяването на опасности за корабоплаването и да засили защитата на критичната енергийна инфраструктура в Черно море. Това съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от "Ройтерс".

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На 18 октомври френският самолет "Атлантик 2" беше разположен във военновъздушна база в Румъния. Той ще изпълнява мисии за наблюдение над западната част на Черно море до 6 ноември.

Целта е да бъдат установявани потенциални опасности за корабоплаването и да се подобрят възможностите за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния, посочват от министерството.

Засилени мерки за сигурност в Черно море

Разполагането на френския самолет идва на фона на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море. През последните три седмици най-малко осем товарни кораба са били засегнати край бреговете на Румъния и България. По предоставените данни около 34 моряци са загинали или са в неизвестност.

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По-рано този месец румънски пилоти на изтребители F-16 свалиха два руски дрона от най-ново поколение над териториалните води на Румъния. На този фон НАТО обяви, че ще изпрати допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и дронове в Черно море.

От румънското Министерство на националната отбрана посочват, че действията на НАТО и френските военноморски сили допълват мерките, предприети от румънските военноморски сили.

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Те включват засилени патрулни мисии с кораби, хеликоптери и безпилотни летателни апарати. Румънските военноморски сили също така предоставят постоянна информация за съществуващите опасности и препоръчителните маршрути за корабоплаване.