Парното в София тръгва поетапно от 29 октомври, първо ще отопляват училищата и детските градини

„Топлофикация София“ започва поетапното пускане на отоплението в столицата на 29 октомври 2026 г. (четвъртък). Първо ще бъде включено парното в училищата и детските градини, а след това и в жилищните и административните сгради, съобщиха от дружеството.
Според прогнозата за следващите седем дни предстои захлаждане, като средноденонощните температури ще бъдат под климатичните норми.
- Как да заявите по-късно пускане на парното
Абонатите, които желаят отоплението в сградата им да бъде включено на по-късен етап, трябва да подадат официално заявление в клиентски център на „Топлофикация София“. Към него трябва да приложат протокол с решение на Общото събрание на етажната собственост.
Необходимите образци могат да бъдат изтеглени от сайта на „Топлофикация София“.
- Какво трябва да проверят абонатите преди началото на отоплителния сезон
От дружеството напомнят на клиентите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят, ако са били източени. Парното няма да бъде пуснато в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.
Препоръчва се регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимална степен, за да се избегне необходимостта от допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.
Абонатите трябва да проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако дисплеят на някое устройство не показва данни, е необходимо да се свържат със своя топлинен счетоводител.
Допълнителна информация за началото на отоплителния сезон може да бъде получена на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на „Топлофикация София“.