Парното в София тръгва поетапно от 29 октомври, първо ще отопляват училищата и детските градини

„Топлофикация София“ започва поетапното пускане на отоплението в столицата на 29 октомври 2026 г. (четвъртък). Първо ще бъде включено парното в училищата и детските градини, а след това и в жилищните и административните сгради, съобщиха от дружеството.

Според прогнозата за следващите седем дни предстои захлаждане, като средноденонощните температури ще бъдат под климатичните норми.

Как да заявите по-късно пускане на парното

Абонатите, които желаят отоплението в сградата им да бъде включено на по-късен етап, трябва да подадат официално заявление в клиентски център на „Топлофикация София“. Към него трябва да приложат протокол с решение на Общото събрание на етажната собственост.

Необходимите образци могат да бъдат изтеглени от сайта на „Топлофикация София“.

Какво трябва да проверят абонатите преди началото на отоплителния сезон

От дружеството напомнят на клиентите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят, ако са били източени. Парното няма да бъде пуснато в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчва се регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимална степен, за да се избегне необходимостта от допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Абонатите трябва да проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. Ако дисплеят на някое устройство не показва данни, е необходимо да се свържат със своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация за началото на отоплителния сезон може да бъде получена на телефон 0700 11 111, както и чрез дигиталните информационни канали на „Топлофикация София“.