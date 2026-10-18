Димитър Стоянов: България очаква помощ от НАТО за наблюдение и борба с дронове

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Д ен, след като поразеният от дронове кораб „Челси 3“ беше изтеглен на брега в Бургас, извършителят на нападението все още не е установен. В момента плавателният съд се обследва в рамките на започналото разследване.

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„Военно-окръжната прокуратура е завела дело. Военна полиция ще участва в следствието, така че тепърва се очакват резултати. Достъп на външни лица до кораба няма да има, докато Военната прокуратура не се произнесе. Нямаме информация дали дроновете са руски, украински или на някоя друга страна“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред NOVA.

България вече е поискала конкретна помощ от съюзниците си в НАТО, като се очаква необходимите средства да бъдат предоставени в най-скоро време.

„Поискали сме средства за наблюдение от въздуха, средства за изпълнение на задачите по Air Policing, тоест авиация, патрулна авиация, както и средства за борба с дроновете. Трябва да се отчита фактът какви възможности имат нашите съюзници, за да ни предоставят такива средства на българска територия. Имам предварителна информация, но нека да стане факт и чак тогава ще бъде оповестено“, посочи военният министър.

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Българската армия е в готовност за реакция

По повод свалените безпилотни апарати в съседна Румъния Стоянов увери, че българската армия е в готовност да реагира при подобни ситуации.

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„F-16 са действали по тях и са ги свалили, два са свалени. Ние продължаваме да си носим нашите дежурства. Разположили сме сили и средства на брега на Черно море, тоест на източното направление. Имаме достатъчно средства, с които разполагаме, разбира се, за радиолокационно наблюдение. Използваме вече не две, а трета система вкарваме – безпилотни летателни апарати за наблюдение. Тоест, ние активирахме всичко възможно като наличен потенциал в Българската армия“, заяви министърът на отбраната.