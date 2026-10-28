„Напуснете!“: 200 пътници платиха, за да живеят на круизен кораб, а останаха без дом в Камбоджа

- Над 200 пътници на круизния кораб „Одисей“ останаха в Камбоджа, след като американският оператор Villa Vie Residences преустанови дейността си заради финансови затруднения.
- Компанията посочи, че разходите за гориво са скочили от 1800 до 6000–8000 долара месечно на кабина.
- На пътниците и 156-членния екипаж е било наредено да слязат в рамките на седем часа, а компанията заяви, че търси временни решения за засегнатите.
Luxury cruise passengers stranded in Cambodia due to soaring fuel costs https://t.co/1S9dMwoQL6— BBC News (UK) (@BBCNews) October 28, 2026
Над 200 пътници, които са платили, за да живеят на круизен кораб, докато пътуват по света, са били внезапно оставени в камбоджанско пристанище, след като обслужващата кораба американска компанията е останала без пари, съобщи представител на местното правителство.
Базираният в САЩ оператор Villa Vie Residences обяви вчера, че е „преустановил дейността си в Камбоджа“, докато работи по справяне с „извънредното увеличение“ на цените на горивата след войната в Иран.
200-метровият кораб „Одисей“ напуска Северна Ирландия през октомври 2024 г. за непрекъснато пътуване, за което жителите можели да купят или наемат стаи за почивка или за цял живот - някои пътници продали всичко, което имали, за да платят, посочва АФП.
Въпреки това, на пътниците са били дадени само седем часа, за да си опаковат багажа и да слязат от борда по време на планирана спирка в камбоджанското пристанище Сиануквил, според Лонг Диманче, заместник-губернатор на провинция Преа Сианук.
В изявление той заяви, че 203 гости и 156 членове на екипажа са пристигнали с кораба под флага на Бахамските острови от Тайланд на 23 октомври и е трябвало да отпътуват за Виетнам.
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US cruise ship ends a global voyage over fuel costs, stranding 200 passengers who just lost their homes https://t.co/WOPxAdQ7xY https://t.co/Jl4BP6op4k— New York Post (@nypost) October 28, 2026
„Внезапната заповед за слизане от брега остави много пенсионери и работещи дистанционно без дом на хиляди мили от родните им страни“, каза той.
Някои пътници са излетели, докато други са останали в града, каза той, добавяйки, че самият кораб е трябвало да зареди с гориво и да отплава на 31 октомври.
Ранди Касингам, пътник на борда, който води блог за круизи, написа, че заповедта за слизане от кораба е последвана от „каскада от проблеми“.
Под публикация, озаглавена „Напуснете кораба!“, той заяви, че пускането му на вода в Белфаст е било забавено с четири месеца, а корабът така и не е достигнал капацитета си от 650 жители, достигайки пик от около 350.
Той каза, че не е „луксозен“ кораб, а достъпен - докато компанията не започна да „проси за пари“.
Parti pour trois ans à travers le monde, l’« Odyssey » interrompt sa croisière, 200 passagers forcés de débarquer au Cambodge https://t.co/cHob9glgPB— Le Parisien | politique (@leparisien_pol) October 28, 2026
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В изявлението си Villa Vie заяви, че месечните разходи за гориво на кабина са се увеличили от средно 1800 долара до приблизително 6000 до 8000 долара в някои части на Азия.
„Компанията не може просто да прехвърли увеличенията от такъв мащаб на жителите, а произтичащият от това недостиг е поставил настоящия ѝ оперативен модел под неустойчив финансов натиск“, се казва в съобщението.
Касингам обвини компанията, че не е направила „абсолютно нищо, за да помогне“ на блокираните пътници.
Villa Vie заяви, че „работи с хората, за да координира слизането на брега и да определи временни условия за живеене“.
„Villa Vie Residences осъзнава, че това е труден и смущаващ период за жителите, членовете на екипажа и служителите и работи в подкрепа на засегнатите, докато нещата се развиват“, се казва в съобщението.