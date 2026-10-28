„Напуснете!“: 200 пътници платиха, за да живеят на круизен кораб, а останаха без дом в Камбоджа

Над 200 пътници на круизния кораб „Одисей“ останаха в Камбоджа, след като американският оператор Villa Vie Residences преустанови дейността си заради финансови затруднения.

Компанията посочи, че разходите за гориво са скочили от 1800 до 6000–8000 долара месечно на кабина.

На пътниците и 156-членния екипаж е било наредено да слязат в рамките на седем часа, а компанията заяви, че търси временни решения за засегнатите.

Luxury cruise passengers stranded in Cambodia due to soaring fuel costs https://t.co/1S9dMwoQL6 — BBC News (UK) (@BBCNews) October 28, 2026

Над 200 пътници, които са платили, за да живеят на круизен кораб, докато пътуват по света, са били внезапно оставени в камбоджанско пристанище, след като обслужващата кораба американска компанията е останала без пари, съобщи представител на местното правителство.

Базираният в САЩ оператор Villa Vie Residences обяви вчера, че е „преустановил дейността си в Камбоджа“, докато работи по справяне с „извънредното увеличение“ на цените на горивата след войната в Иран.

200-метровият кораб „Одисей“ напуска Северна Ирландия през октомври 2024 г. за непрекъснато пътуване, за което жителите можели да купят или наемат стаи за почивка или за цял живот - някои пътници продали всичко, което имали, за да платят, посочва АФП.

Въпреки това, на пътниците са били дадени само седем часа, за да си опаковат багажа и да слязат от борда по време на планирана спирка в камбоджанското пристанище Сиануквил, според Лонг Диманче, заместник-губернатор на провинция Преа Сианук.

В изявление той заяви, че 203 гости и 156 членове на екипажа са пристигнали с кораба под флага на Бахамските острови от Тайланд на 23 октомври и е трябвало да отпътуват за Виетнам.

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US cruise ship ends a global voyage over fuel costs, stranding 200 passengers who just lost their homes https://t.co/WOPxAdQ7xY https://t.co/Jl4BP6op4k — New York Post (@nypost) October 28, 2026

„Внезапната заповед за слизане от брега остави много пенсионери и работещи дистанционно без дом на хиляди мили от родните им страни“, каза той.

Някои пътници са излетели, докато други са останали в града, каза той, добавяйки, че самият кораб е трябвало да зареди с гориво и да отплава на 31 октомври.

Ранди Касингам, пътник на борда, който води блог за круизи, написа, че заповедта за слизане от кораба е последвана от „каскада от проблеми“.

Под публикация, озаглавена „Напуснете кораба!“, той заяви, че пускането му на вода в Белфаст е било забавено с четири месеца, а корабът така и не е достигнал капацитета си от 650 жители, достигайки пик от около 350.

Той каза, че не е „луксозен“ кораб, а достъпен - докато компанията не започна да „проси за пари“.

Parti pour trois ans à travers le monde, l’« Odyssey » interrompt sa croisière, 200 passagers forcés de débarquer au Cambodge https://t.co/cHob9glgPB — Le Parisien | politique (@leparisien_pol) October 28, 2026

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В изявлението си Villa Vie заяви, че месечните разходи за гориво на кабина са се увеличили от средно 1800 долара до приблизително 6000 до 8000 долара в някои части на Азия.

„Компанията не може просто да прехвърли увеличенията от такъв мащаб на жителите, а произтичащият от това недостиг е поставил настоящия ѝ оперативен модел под неустойчив финансов натиск“, се казва в съобщението.

Касингам обвини компанията, че не е направила „абсолютно нищо, за да помогне“ на блокираните пътници.

Villa Vie заяви, че „работи с хората, за да координира слизането на брега и да определи временни условия за живеене“.

„Villa Vie Residences осъзнава, че това е труден и смущаващ период за жителите, членовете на екипажа и служителите и работи в подкрепа на засегнатите, докато нещата се развиват“, се казва в съобщението.