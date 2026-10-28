52 години по-късно: ДНК анализ разкри още една жертва на серийния убиец Тед Бънди

П овече от 50 години след като ловци откриват тялото на 17-годишната Мелиса Ан Смит в гориста местност край Солт Лейк Сити, полицията в Юта обяви, че благодарение на съвременните ДНК технологии случаят официално е разкрит. Убийството на момичето през 1974 г. е дело на Тед Бънди - един от най-зловещите и известни серийни убийци в историята на САЩ, съобщава Newsweek.

С това официалният брой на доказаните жертви на Бънди нараства на 32, макар че приживе той признава за 30, а разследващите подозират, че реалният им брой е значително по-голям.

Как новите технологии заковаха серийния убиец?

Пробивът идва след анализ на друг „студен случай“ в Юта. По-рано тази година разследващите свързаха ДНК профил от убийството на 17-годишната Лора Ан Ейм с Бънди.

DNA connects serial killer Ted Bundy to the death of a Utah teenager, authorities announced, more than 50 years after her body was discovered by a hunter. https://t.co/OUmdjjlZkl https://t.co/YlLxEoLG35 — CNN (@CNN) October 27, 2026

Експертите от криминалната лаборатория са използвали специализиран Y-STR ДНК анализ, който проследява генетичния маркер по мъжка линия. Този метод им е дал възможност да сравнят и изолират смесени биологични проби, взети от тялото на Мелиса Смит преди повече от половин век.

„Тялото на Мелиса е намерено на 27 октомври 1974 г. Макар че Бънди винаги е бил сред заподозрените, досега нямаше категорично физическо доказателство. ДНК анализът, комбиниран с почерка, мотива и възможностите на убийцата, премахва всяко съмнение“, заяви шерифът на окръг Съмит Кейси Бейтс по време на пресконференция.

Шерифът на окръг Солт Лейк, Роузи Ривера, подчерта, че веществените доказателства от такива престъпления никога не се унищожават. „Дължим на семействата на жертвите повече от предположения и хипотези“, допълни тя.

Notorious serial killer Ted Bundy linked to death of another teenager in 1974 due to DNA evidence https://t.co/Bpfan1NSks — Daily Mail (@DailyMail) October 28, 2026

Кой беше Тед Бънди?

Тед Бънди вършее из САЩ през 70-те години на миналия век, като негови жертви стават предимно млади жени и студентки в щатите Вашингтон, Юта, Колорадо, Айдахо, Орегон и Флорида.

Той бе известен с харизматичния си вид, доброто си образование и умението да печели доверието на жертвите си - често си преструваше на контузен с патерици или ги молеше за помощ с автомобила си. През 1977 г. той успява да избяга два пъти от полицията, преди да бъде заловен за последен път.

Mindestens 30 Frauen und Mädchen tötete Ted Bundy. Jetzt konnte ihm auch der Mord an einer Polizistentochter in Utah im Jahr 1974 zugeschrieben werden. Link in X-Bio. https://t.co/5vm3NsrzdU — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 28, 2026

Бънди бе осъден на смърт и екзекутиран на електрическия стол във Флорида през януари 1989 г. на 42-годишна възраст.

От полицията в Юта заявиха, че това няма да е последната жертва, приписвана на Бънди. В момента криминалистите работят активно и по случая на 16-годишната Нанси Уилкокс, изчезнала безследно през октомври 1974 г.