Прокуратурата проверява 411 млн. лева по договори за укрепване на пътища и свлачища

С офийската градска прокуратура (СГП) разпореди 84 проверки за възможни нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности по републиканската пътна мрежа. Проверяват се договори между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), държавното дружество „Автомагистрали“ и частни строителни фирми.

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Проверките са възложени на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), след като агенцията е изпратила на прокуратурата материали с данни за евентуални престъпления.

Става дума за укрепването на 84 участъка от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачища, срутища и други процеси, които могат да застрашат устойчивостта на пътищата.

Според предоставената информация „Автомагистрали“ е сключило 129 договора с външни строителни фирми на обща стойност над 411,6 млн. лева без ДДС.

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Проверяват договорите и авансовите плащания

Прокуратурата ще установява дали при възлагането на дейностите са заобиколени правилата за обществените поръчки, как са избирани строителните фирми и дали част от работата е била прехвърляна на други изпълнители в нарушение на изискванията.

Особено внимание ще бъде отделено на авансовите плащания, преведени на фирмите преди окончателното изпълнение на възложените дейности.

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Проверяващите трябва да установят какви строителни работи действително са извършени на всеки от 84-те обекта, докъде е стигнало изпълнението на договорите и за какво са изразходвани отпуснатите средства.

От прокуратурата уточняват, че проверките са разпоредени въз основа на данни за възможни нарушения. Предстои да бъде установено дали са извършени престъпления.