Кара Делевин блокира трафика в Ню Йорк заради гореща фотосесия на улицата

Ф отосесия, която буквално спря движението! Британският супермодел и актриса Кара Делевин беше уловена от папараци и минувачи да позира по средата на пътното платно в сърцето на Ню Йорк.

С присъщата си ексцентричност и дерзание, 34-годишната звезда превърна натоварените улици на Манхатън в свой личен подиум. Облечена в стилен и дръзко избран тоалет, Кара позираше безстрашно пред обективите на фокус по средата на улицата, докато около нея спираха коли и жълти таксита.

Фенове и минувачи в шок

A photoshoot that will literally stop traffic! Cara Delevingne is seen posing in the middle of the street in New York City.🚦🚖 📹: BACKGRID https://t.co/0bU9hm1Stk — Page Six (@PageSix) October 28, 2026

Свидетели на фотосесията споделят в социалните мрежи, че супермоделът не се е притеснил от клаксоните и забързания трафик на Ню Йорк. Напротив - Делевин танцувала, правила смешни физиономии и позирала директно върху асфалта и на пешеходните пътеки.

Това не е първият път, в който Кара спира движението в Ню Йорк. През годините тя е заснемала известни кампании за брандове като DKNY по средата на „Таймс Скуеър“, позирайки върху жълти таксита и капаци на автомобили.