Денков: Единственият заинтересован двата кораба край България да бъдат потопени е Русия

Километражът на колата, в която загинаха четирима младежи край Плевен, е спрял на 139 км/ч

„Единственият заинтересован тези два кораба да бъдат потопени е Русия“. Това заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков в ефира на NOVA по повод ударените два товарни кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол“, коментира Денков.

Ивайло Мирчев: Свидетел твърди, че атаката в Черно море е с руски дрон

Двата кораба бяха поразени при инциденти в Черно море в близост до българското крайбрежие. Единият потъна, а другият беше повреден. Случаят предизвика въпроси за сигурността в морската зона и рисковете от разширяване на военните действия.

„Черно море в момента е обект на военни действия, това трябва да бъде абсолютно ясно казано“, заяви Денков.

Денков обвини управляващите в прикриване на информация

По думите на депутата има разминаване между публичните изявления на премиера и информацията, представена по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), свикано от президента Илияна Йотова.

„Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На КСНС стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация“, заяви Денков.

Той допълни, че дискусията по време на КСНС е била задълбочена.

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

Денков: България трябва да работи тясно със съюзниците си

Денков коментира и обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение с руския президент Владимир Путин за доставки на руски дизел на световните пазари. Според него решението е свързано с вътрешнополитическите проблеми на американския президент и желанието му да намери бързо решение преди предстоящите избори в САЩ.

„Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития“, заяви Денков.

Зеленски обвини Русия за ударите край България

Според него България трябва да продължи да координира действията си със съюзниците от НАТО.

„Нашата отбрана изцяло е свързана с нашите съседи, които са членове на НАТО - Румъния, Гърция, Турция. Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане по най-различни начини“, коментира той.

Денков определи като погрешна идеята Украйна да капитулира, за да бъде прекратена войната. Според него подобен сценарий няма да спре стремежа на Русия да разширява влиянието си в региона.

Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

Антидрон системите са приоритет, заяви Денков

По думите на депутата на заседанието на КСНС е била обсъдена и готовността на България да се защитава от безпилотни летателни апарати.

„България се оказа напълно неподготвена и особено в сравнение със съседите ние сме години назад. Аз не видях никакъв стремеж в управляващите този проблем да се реши колкото може по-бързо“, каза той.

Според Денков антидрон системите са сред основните приоритети на държавите в Европа и Близкия изток заради промените в начина на водене на военни действия. Той критикува и оттеглянето на България от част от инициативите в Анкара и от инициативата на НАТО за противодействие на дронове.

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Какво каза Денков за предстоящите избори

В разговора той коментира и предстоящите избори. Денков заяви, че според него Андрей Гюров и Кандев ще достигнат до балотаж, но крайният резултат остава неясен.

„Тепърва се развива тази кампания. Аз съм убеден, че господин Гюров и Кандев ще бъдат на балотаж, а изходът от този балотаж изобщо не е ясен“, посочи той.