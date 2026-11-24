Великобритания отчита рекордните 5258 смъртни случая, свързани с горещините през това лято - най-много от началото на статистиката през 2016 г.

Между май и септември са регистрирани шест горещи вълни, като най-много смъртни случаи са отчетени през юли.

Британската агенция за здравна сигурност призовава за по-добра подготовка срещу рисковете от горещини още в началото на лятото.

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Великобритания отчете 5258 смъртни случая, свързани с горещите вълни през това лято – рекорден брой, откакто се води такава статистика през 2016 г., сочат предварителни данни от доклад на Британската агенция за здравна сигурност, на които се позоваха Ройтерс и Франс прес.

По този начин беше подобрен предишния рекорд от 2022 г., когато отчетените смъртни случаи, свързани с горещините, бяха 2985, посочва АФП.

В Англия и на територията на цялото Обединено кралство това лято беше най-горещото, регистрирано от началото на измерванията през 1884 г., като между май и септември тази година бяха наблюдавани шест горещи вълни.

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По-голямата част от смъртните случаи са били отчетени по време на първата и втора гореща вълна, които бяха наблюдавани съответно между 24 и 27 май (когато са регистрирани 792 починали) и между 21 и 28 юли (2401 починали), уточнява докладът на британската служба.

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"Силните горещини в началото на лятото крият особени рискове, тъй като изключително горещото време може да настъпи, преди населението, общностите и обществените услуги да бъдат напълно подготвени да се справят с него", подчертава ведомството.

"Данните изтъкват необходимостта от въвеждането на мерки за готовност спрямо здравните рискове, свързани с горещините в началото на летния сезон, вместо да се обръща внимание на най-горещите периоди в средата на лятото", предупреждава агенцията.

Ведомството не публикува данни за възрастта на починалите, от коя географска област са били или точните причини за смъртта им. Окончателните данни за смъртните случаи, свързани с горещините от това лято ще бъдат оповестени в началото на следващата година, отбелязва АФП.