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Премиерът Румен Радев определи отстраняването на Благомир Коцев като подмяна на гражданския вот и поиска партиите да обяснят мотивите си.

Правителството подготвя мерки срещу злоупотребите с ТЕЛК и търси възможности за увеличение на заплатите в НОИ и АСП.

Радев заяви готовност за обсъждане на промени в Бюджет 2027 и призова новия състав на ВСС да работи с отговорност и професионализъм.

Премиерът Румен Радев коментира отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев.

"Пред Коцев има въпроси, касаещи казуса „Баба Алино“ и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин", каза той. По думите му има такива проблеми в много български общини, съобщава DarikNews.bg .

"Очаквам партиите, които имат членове и тази ОИК, много ясно да заявят своите мотиви да отстраняването на Коцев от поста. Ние трябва да знаем тези мотиви. Ние трябва да чуем, като общество, мотивите на тези партии защо свалиха Коцев от кметския пост", каза Радев. Той подчерта, че "Прогресивна България" няма представители в ОИК-Варна.

По думите му Коцев дължи отговори на много въпроси, но премиерът не одобрява "начинът, по който се подменя вота на гражданите".

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Злоупотребите с ТЕЛК

Радев коментира и акциите срещу неправомерното издаване на ТЕЛК решения, като заяви, че правителството подготвя цялостен подход за справяне с проблема.

По думите му непрекъснатото нарастване на разходите поставя под натиск държавния бюджет, а злоупотребите деморализират обществото и ощетяват хората, които действително се нуждаят от подкрепа.

Премиерът подчерта, че целта на правителството е да ограничи нарушенията до минимум, така че публичните средства да бъдат насочени към нуждаещите се. „Те заслужават повече внимание, заслужават повече подкрепа“, заяви Радев.

Недоволството в ключови държавни институции

По повод недоволството сред служителите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) министър-председателят заяви, че оценява високо тяхната работа и е наясно с натоварването им.

Той обърна внимание и на психологическото напрежение, на което са подложени служителите заради ежедневната си работа със социалните проблеми на гражданите.

Радев увери, че кабинетът полага усилия за осигуряване на повече средства за възнаграждения в рамките на възможностите на бюджета. Той посочи, че работата по подобряване на условията няма да приключи с приемането на бюджета.

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Бюджет 2027

Премиерът заяви готовност за обсъждане на предложенията на опозицията между първото и второто четене на Бюджет 2027, но настоя те да бъдат съобразени с цялостната финансова рамка на държавата.

„Повече няма да се оправдаваме с предишния управления. Но бих ги посъветвал, когато отправят своите критики, да си спомнят какво да правили, за да бъде днес бюджетът в това състояние. Разбира се, че ние сме отворени, там, където има разумни предложения, ние да отговорим“, посочи Радев.

Според него политическите сили не трябва да разглеждат отделните сектори изолирано, а да предлагат конкретни решения за преразпределение на средствата, без да нарушават бюджетните баланси.

Радев допълни, че евентуалните промени между двете четения ще зависят от аргументираните предложения на народните представители.

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Новият състав на ВСС

По отношение на Висшия съдебен съвет (ВСС) премиерът заяви, че очаква членовете както от парламентарната, така и от професионалната квота да осъзнават ясно отговорността си пред обществото и значението на върховенството на правото.

Според него дейността на кадровия орган на съдебната власт е от изключително важна за възстановяването на чувството за справедливост.

В отговор на въпрос за твърденията на опозицията за политически договорки при избора на членове на ВСС Радев посочи, че критериите и подходът при подбора са били ясно определени. "Разчитам, че са избрани хората с най-добрите професионални качества и съответствие на длъжностите, които ще заемат", каза той.