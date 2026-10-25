България

Демерджиев за убийството на Бинев: Заловили сме правилния човек

„Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити да се спекулира с него, не е сред познатите убийства, които знаем през годините - килъри, които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент", заяви вътрешният министър

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 21:56
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М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на въпроси за убийството на бизнесмена Слави Бинев, който беше застрелян в дома си в кв. „Павлово“ в събота (24 октомври).

„Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити да се спекулира с него, не е сред познатите убийства, които знаем през годините - килъри, които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Предполагаемият убиец е бил добре познат на Бинев, а хората, които са присъствали на мястото на престъплението, са били допуснати от самия него и семейството му“, каза министърът.

Той беше категоричен, че случаят не бива да се сравнява с други знакови убийства от миналото. 

„За мен са неприемливи внушенията кой с кого каква близост е имал. Много е грозно да се използват такива поводи, за да се петни паметта на някого“, посочи Демерджиев и изказа съболезнования на семейството на Слави Бинев.

Министърът похвали бързите действия на полицията, довели до задържането на обвиняемия и придружавалите го лица. „Искам да поздравя служителите, участвали в разкриването на това убийство и залавянето както на извършителя, така и на лицата, които са го придружавали. Светкавична реакция, абсолютно категорична“, заяви той.

Демерджиев подчерта, че след повдигането на обвинението разследващите разполагат с доказателства срещу задържания. „Очевидно действията ни са били прецизни. Очевидно след повдигане на обвинението е ясно, че ние сме заловили правилния човек. Имаме всички доказателства, които по несъмнен начин установяват убийството“, каза министърът.

По повод напрежението около работата на институциите той коментира, че според него определени хора губят контрол върху финансови потоци от държавния бюджет и върху институции, които са използвали в миналото.

„Това, разбира се, поражда напрежение. Искам да уверя всички, че внимателно следим тези процеси и правим всичко възможно да противодействаме на потенциални престъпления от какъвто и да е характер“, заяви Демерджиев.

Той посочи, че МВР ежедневно наблюдава потенциални престъпни групи, които биха могли да извършват поръчкови убийства, включително такива, които могат да пристигнат от чужбина. „Имаше списъци на хора, които трябваше да бъдат ликвидирани. Дори самият аз фигурирах в един такъв списък през времето назад. Разбира се, ако сега има данни за такъв списък, ние бихме реагирали незабавно“, каза вътрешният министър.

Иван Демерджиев отрече МВР да има отношение към свалянето на сатирични страници в интернет. Попитан за обвиненията, че в рамките на 24 часа са били свалени Фейсбук страници, министърът ги определи като „нелепи“. „Последният човек, който би прибегнал към свалянето на сатирични страници, съм аз. Първо, аз съм юрист и знам къде е границата. Никога не бих предприел подобно действие“, заяви той.

Демерджиев уточни, че е разпоредил проверка в службите на МВР и според резултатите от нея министерството няма отношение към свалянето на въпросните страници. Той заяви, че при предоставяне на конкретни данни лично ще ги изпрати на ГДБОП и ще поиска пълно разследване.

„Страниците, които визирах аз, са страници, на които се съдържат закани за престъпления, чието съдържание касае престъпления, които се извършват онлайн. По никакъв начин не съм визирал и не мога да имам предвид страници със сатирично или хумористично съдържание“, подчерта Иван Демерджиев. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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