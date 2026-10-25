САЩ отново вдигнаха Poseidon над българското Черноморие

А мерикански патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, излетял от Варна снощи, отново е извършил мисия над Черно море на фона на зачестилите атаки срещу граждански кораби в региона. Това съобщава италианският портал за проследяване на военни полети ItaMilRadar, който следи движенията на военни и разузнавателни самолети чрез публично достъпни данни.

Американски самолет „ловец на подводници“ патрулира над Черно море край България

При ударите през октомври, за които ЕС и Румъния обвиниха Русия, докато България в момента разследва кой ги е извършил, бяха поразени 7 кораба, 4 от които потънаха, и загинаха около 30 моряци.

P-8A Poseidon е самолет на Военноморските сили на САЩ, предназначен за морско патрулиране, разузнаване и откриване на подводници и надводни плавателни съдове. Той е оборудван със сензори за наблюдение и системи за събиране на информация за обстановката в морето.

Подобна мисия вече беше регистрирана през този месец. Самолетът пристигна във Варна на 18 октомври, след като излетя от американската военноморска авиобаза "Сигонела" в Сицилия. На следващия ден той извърши продължителен полет над западната част на Черно море, включително в района край българското крайбрежие.

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

На 20 октомври премиерът Румен Радев потвърди, че американският самолет изпълнява разузнавателни задачи над Черно море с цел да установява потенциални заплахи. Тогава той посочи, че България очаква и допълнителна помощ от съюзниците в НАТО.