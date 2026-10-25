Свят

Нетаняху предупреди Иран: Не ни подлагайте на изпитание

Израелският премиер заяви, че Техеран и негови съюзнически групировки може да се опитат да нарушат изборния процес, и заплаши с ответен удар

25 октомври 2026, 19:33
Нетаняху предупреди Иран: Не ни подлагайте на изпитание
Източник: gettyimages
  • Нетаняху предупреди, че Иран и съюзническите му групировки може да атакуват.
  • Израелският премиер заплаши с „непропорционален ответен удар“ при нападение.
  • Изявлението беше направено по време на предизборната му кампания за нов мандат.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран и негови съюзнически групировки може да се опитат да попречат на парламентарните избори в Израел, насрочени за вторник, като предупреди Ислямската република да не предприема атаки, предаде Франс прес.

„Разполагаме с информация от разузнавателните служби, според която нашите врагове, Иран и неговите проксита, може да ни атакуват с цел да нарушат изборния процес“, заяви Нетаняху във видеопослание, публикувано от неговата канцелария.

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„Не ни подлагайте на изпитание. Ще понесете непропорционален ответен удар“, предупреди израелският премиер, обръщайки се към Иран.

Нетаняху направи изявлението в хода на предизборната си кампания за нов мандат, отбелязва АФП.

Източник: БТА    
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