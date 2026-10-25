Нетаняху предупреди Иран: Не ни подлагайте на изпитание

- Нетаняху предупреди, че Иран и съюзническите му групировки може да атакуват.
- Израелският премиер заплаши с „непропорционален ответен удар“ при нападение.
- Изявлението беше направено по време на предизборната му кампания за нов мандат.
Netanyahu says Israeli intelligence suggests Iran and its proxies may launch an attack to disrupt Tuesday’s election. “Don’t test us, you will suffer disproportionately severe blows,” he warns during a visit to an Arrow missile defence battery. https://t.co/SZzFLJkDHv— ILRedAlert (@ILRedAlert) October 25, 2026
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран и негови съюзнически групировки може да се опитат да попречат на парламентарните избори в Израел, насрочени за вторник, като предупреди Ислямската република да не предприема атаки, предаде Франс прес.
„Разполагаме с информация от разузнавателните служби, според която нашите врагове, Иран и неговите проксита, може да ни атакуват с цел да нарушат изборния процес“, заяви Нетаняху във видеопослание, публикувано от неговата канцелария.
Нетаняху очаква атака от „Хамас“, обеща да отговори с „огромна сила“
„Не ни подлагайте на изпитание. Ще понесете непропорционален ответен удар“, предупреди израелският премиер, обръщайки се към Иран.
Нетаняху направи изявлението в хода на предизборната си кампания за нов мандат, отбелязва АФП.