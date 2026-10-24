Убиха бизнесменa Слави Бинев

И звестният бизнесмен Слави Бинев е бил убит, потвърдиха от ГДНП за NOVA. Според информацията той е бил застрелян в столичния квартал "Павлово", а сигнал за прострелян мъж е получен малко преди 10:30 ч. тази сутрин, потвърдиха от СДВР.

Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

На местопрестъплението има криминалисти.

От Спешна помощ са получили сигнал за стрелбата в 10:28 ч., а линейката е пристигнала на мястото за 7 минути, но медиците само са констатирали смъртта на бизнесмена.

Според в. "24 часа" извършителите на тежкото престъпление са били задържани на АМ "Тракия". Относно мотива, изданието твърди,ч е става дума за битов скандал.