МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата

Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

Г лавният секретар на МВР Комисар Любомир Николов даде информация за убийството на бизнесмена Слави Бинев пред журналисти. Той сподели, че Бинев е бил убит с един изстрел в главата.

"В 10,18 минути получихме сигнал за простреляно лице в кв. „Гърдова глава“. На адреса са присъствали три лица, негови чести гости, дори във вчерашния ден са били в дома на простреляния. Свидетел заяви, че е чул изстрел и е забелязал три лица, които са се оттеглили с автомобил в неизвестна посока. Незабавно бяха предприети действия и въпросният автомобил е бил засечен да напуска София и малко по-късно лицата са задържани.

Задържани са две лица с турски имена и един човек с българска лична карта от български произход. Намерени са две оръжия - едното е било изхвърлено преди спирането на автомобила от органите на реда, а другото в чантичка в автомобила", заяви той.

Николов обяви, че не смята, че към настоящия момент може да се говори за поръчково убийство. Като най-вероятен мотив главният секретар на МВР посочи неуредени финансови отношения.

"Лицата, които са били чести гости на господина се занимават със строителство. Предполага се, че убийството е извършено с пистолет. На мястото е открита една гилза, Слави Бинев е прострелян в главата", добави Николов.

Властите категорично отхвърлят версията за организирано престъпление. „Считам, че деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер. Те са имали отношения дълго време и най-вероятно е възникнало нещо спонтанно, с което се е случил този инцидент“, заяви гл. ком. Николай Пелтеков, директор на СДВР.

"Като допълнителен довод се посочва фактът, че нито при влизането, нито при излизането си от адреса, извършителите не са прикривали лицата или автомобила си", допълни Пелтеков.

Припомняме, че Бинев беше застрелн в дома си в кв. "Павлово" тази сутрин.

По информация на NOVA за убийството е сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той е казал, че някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели и когато е отишъл да разбере какво се случва е видял Бинев убит. По неофициална информация бизнесмена е бил прострелян в главата и тялото.