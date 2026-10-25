Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след близо година отсъствие

В одачката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо съобщи, че се е завърнала във Венецуела след продължило близо година отсъствие, предаде Ройтерс.
"Тук съм. С всички вас", написа в социалните мрежи носителката на Нобеловата награда за мир.
After more than 10 months in exile, Venezuelan opposition leader and Nobel laureate María Corina Machado has returned home. "I am here. With you," Machado announced on X Sunday morning shortly before other members of the opposition confirmed her arrival without providing details. https://t.co/W1ECaoFYhl— CNN International (@cnni) October 25, 2026
Завръщането ѝ крие риск от напрежение в отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Мачадо се стреми да изгради съюзнически отношения с Вашингтон още преди отстраняването на президента Николас Мадуро от власт през януари.
Тръмп нееднократно е заявявал подкрепа за временния президент на Венецуела Делси Родригес – бивша заместничка на Мадуро – и приветстваше сключването на споразумения за добив на петрол и други бизнес инициативи на американски компании във Венецуела.
През септември Тръмп заяви, че е твърде рано да се обсъжда свикването на демократични избори във Венецуела.