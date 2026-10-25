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Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след близо година отсъствие

Носителката на Нобеловата награда за мир се завърна в страната след близо година отсъствие, което създава риск от ново напрежение във външнополитическите отношения с Вашингтон

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 20:14
Мария Корина Мачадо се завърна във Венецуела след близо година отсъствие
Източник: Getty Images

В одачката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо съобщи, че се е завърнала във Венецуела след продължило близо година отсъствие, предаде Ройтерс.

"Тук съм. С всички вас", написа в социалните мрежи носителката на Нобеловата награда за мир.

Завръщането ѝ крие риск от напрежение в отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Мачадо се стреми да изгради съюзнически отношения с Вашингтон още преди отстраняването на президента Николас Мадуро от власт през януари.

Тръмп нееднократно е заявявал подкрепа за временния президент на Венецуела Делси Родригес – бивша заместничка на Мадуро – и приветстваше сключването на споразумения за добив на петрол и други бизнес инициативи на американски компании във Венецуела.

През септември Тръмп заяви, че е твърде рано да се обсъжда свикването на демократични избори във Венецуела.

Редактор: Стела Христова
Източник: Десислава Иванова/БТА    
Мария Корина Мачадо Венецуела опозиция завръщане Доналд Тръмп САЩ Николас Мадуро политика
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