България

Радостин Василев: Голямата промяна предстои напролет

На въпрос кого ще подкрепят избирателите на МЕЧ на балотажа, Василев отговори: "Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Йотова. Т.е. или да си останат вкъщи или да гласуват за Гюров"

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 22:27
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Л идерът на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше кандидат за президент и завърши на четвърто място в първия тур на вота даде кратък брифинг за медиите в изборната нощ. По негово мнение голямата промяна в България предстои напролет.

"Искам да изкажа благодарност на всички български граждани, които днес гласуваха, защото сме изправени пред най-ниската избирателна активност от демократичните промени в България. Благодарност и на тези, които ни подкрепиха, ние сме на четвърто място на тези избори с над 4%.

В такава ниска активност политическите ядра указват влияние, но ние показваме стабилност и изразстване. Разочарованието на българите води до това че си остават вкъщи, а не избират алтернатива. За МЕЧ четвърта позиция от 27 кандидати е знак, че вървим в правилната посока".

След това той направи неочаквана прогноза: "В България според мен голямата промяна предстои напролет. Ако Йотова загуби балотажа, според мен сме изправени пред предсрочни парламентарни избори".

На въпрос кого ще подкрепят избирателите на МЕЧ на балотажа, Василев отговори: "Бих ги посъветвал да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Йотова. Т.е. или да си останат вкъщи или да гласуват за Гюров. Аз още не съм решил, за да не дам лош пример ще кажа, че ще опитам да отида да гласувам".

И допълни: "Щетата, която управлението на ПБ нанася и Йотова с помилсванията е много сериозна. Мисля, че те нямат ресурс да спечелят един балотаж".

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Автор: Надежда Неменски
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