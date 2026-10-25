Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

Кой е Георги Кандев - бившият главен секретар на МВР, който отива на балотаж с Гюров

Кой е Кирил Вълчев - кандидатът за вицепрезидент, който отива на балотаж на 1 ноември

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до битката за нов мандат като президент

Първи коментар от „Прогресивна България“ на изборните резултати

МВР съобщи за спокойни избори: Не бяхме засипани със сигнали

Първи реакция от щаба на Йотова: Пълна мобилизация! Още не сме си върнали държавата

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

И лияна Йотова и Кирил Вълчев водят на първия тур на президентските избори и според първите данни от паралелното преброяване ще се изправят на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Това показват резултатите от проучванията на „Тренд“ и „Мяра“, поръчани и финансирани от NOVA.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Данните на „Тренд”

Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че претендентите за „Дондуков” 2 Илияна Йотова и Кирил Вълчев отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев следващата неделя. Действащият държавен глава и кандидатът за негов заместник събират 36.5% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров и Кандев – 31.0%.

Третото място заема кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин с 12.3% подкрепа. Четвъртата позиция е за Радостин Василев и Красимир Манов (4.0%), а петата – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.7%). Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.2% от гласовете.

Всички останали претенденти събират 5.8 на сто от вота на избирателите.

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.5% от отишлите до урните.

Избирателната активност е 22.1%.

България гласува за президент: Каква е избирателната активност по области

Данните на „Мяра”

Данните при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят в битката за „Дондуков” 2 след първия тур на вота с 35.0% от гласовете на отишлите до урните.

Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31.9% подкрепа. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.4%. Следват Радостин Василев и Красимир Манов (4.3%), Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.5%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.2% от гласовете.

Всички останали влезли в надпреварата печелят общо 6.1% от вота.

С „Не подкрепям никого” са гласували 4.6% от избирателите. Общата активност е 22.2 на сто.

Това показват резултатите от проучванията на „Тренд“ и „Мяра“, поръчани и финансирани от NOVA.