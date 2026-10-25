Край на смяната на часа в ЕС? Литва подготвя гласуване през юни 2027 г.

Литва планира гласуване през юни 2027 г. за премахване на сезонната смяна на часа в ЕС, но предложението очаква окончателно одобрение.

Въпросът ще бъде обсъден от транспортните министри през февруари 2027 г., когато се очакват и резултатите от проучване на Европейската комисия.

Според проучвания мнозинството литовци предпочитат постоянно лятно часово време.

ЕК иска премахване на лятното часово време

Литва възнамерява да проведе гласуване през юни 2027 г. за премахване на сезонното часово време в Европейския съюз, според информация, цитирана от Focus News,

Според заместник-министър Лукас Пашкявичюс, въпросът ще бъде обсъден на неформална среща на министрите на транспорта от ЕС през февруари, а гласуване ще се проведе в края на юни, към края на литовското председателство.

ЕС пита гражданите: Искате ли лятното часово време?

Пашкявичюс отбеляза, че въпросът вече е включен в предложения дневен ред за председателството, но все още очаква окончателно одобрение от Сейма.

Литва се е консултирала с министри от Франция, Испания, Германия и скандинавските страни.

ЕП гласува край на смяната на часовото време

Резултатите от проучването на Европейската комисия относно въздействието на премахването на смяната на часовото време върху селското стопанство, здравеопазването, икономиката и други области се очакват през февруари 2027 г.

Според него, мнозинството от жителите на Литва, според проучвания, са за постоянно лятно часово време.