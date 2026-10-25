Кой е Георги Кандев - бившият главен секретар на МВР, който отива на балотаж с Гюров

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Е ксперт по сигурност с над 25 години кариера в силовите структури, възпитаник на Академията на ФБР в САЩ, бивш директор на ОДМВР - Благоевград и и.д. главен секретар на МВР - Георги Кандев застава на балотажа на 1 ноември като кандидат за вицепрезидент в екипа на Андрей Гюров.

Образование и специализации в САЩ и Европа

Георги Кандев е роден на 27 февруари 1975 г. в Гоце Делчев. Завършва Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в родния си град, след което преминава през Школата за запасни офицери в Плевен.

Придобива висшето си образование в Академията на МВР (ВИПОНД) със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, а по-късно завършва и магистърска степен по „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Кандев е сред малкото български висши полицаи, завършили престижната Национална академия на ФБР в Куонтико, Вирджиния (САЩ), където придобива следдипломна квалификация по „Криминално правосъдие“. Преминал е през редица квалификационни програми в Интерпол, Европол и Европейския полицейски колеж (CEPOL).

Кариера в МВР: От оперативното равнище до върховете на системата

Професионалният път на Георги Кандев започва през 1999 г. в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП):

Борба с организираната престъпност: В периода 2010 – 2011 г. оглавява сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП. През годините заема редица ръководни длъжности по линия на противодействието на криминалната престъпност, противодействието на хулиганството и сигурността на масови мероприятия.

Областен директор и дипломация: През 2021 г. поема ръководството на Областната дирекция на МВР в Благоевград. По-късно е изпратен като задграничен представител на България в Сърбия с дипломатически ранг „съветник“, отговарящ за международното полицейско сътрудничество.

Главен секретар на МВР: През пролетта на 2026 г. оглавява професионалното ръководство на силовото министерство като изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

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През септември 2026 г. Георги Кандев приема поканата да влезе в президентската надпревара като кандидат-вицепрезидент в тандем с Андрей Гюров. Символичният старт на кампанията им бе даден в родния и за двамата град Гоце Делчев. Първите резултати от вота на 25 октомври потвърждават, че двойката Гюров - Кандев се класира за балотажа на 1 ноември срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Отличия и личен живот

Георги Кандев е многократно награждаван от министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за високи професионални резултати, включително с „Почетен знак на МВР“ (II и III степен) и два пъти с колективното отличие „Полицай на годината“. Владее английски и сърбохърватски език.