Първи коментар от „Прогресивна България“ на изборните резултати

Демерджиев за убийството на Бинев: Заловили сме правилния човек

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

Първи реакция от щаба на Йотова: Пълна мобилизация! Още не сме си върнали държавата

Разликата между Йотова и Гюров се стопи при 100% паралелно преброяване

МВР съобщи за спокойни избори: Не бяхме засипани със сигнали

Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до битката за нов мандат като президент

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Кой е Кирил Вълчев - кандидатът за вицепрезидент, който отива на балотаж на 1 ноември