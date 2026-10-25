Първи коментар от „Прогресивна България“ на изборните резултати

Н е успяхме да мобилизираме нашите избиратели, призна председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.
Имам усещането, че някои от нас подцениха тези избори, заяви още председателят на ПГ на "Прогресивна България".
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Н е успяхме да мобилизираме нашите избиратели, призна председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.
Имам усещането, че някои от нас подцениха тези избори, заяви още председателят на ПГ на "Прогресивна България".
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