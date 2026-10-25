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Tesla показа „летяща“ кола, но кога наистина ще имаме такава в гаража си

Демонстрацията на Tesla отново разпали фантазията на шофьорите, но експертите са категорични: истинските летящи автомобили са все още далечно бъдеще. Новата технология eVTOL обаче може да промени начина, по който пътуваме, много по-скоро от очакваното

25 октомври 2026, 19:55
Tesla показа „летяща“ кола, но кога наистина ще имаме такава в гаража си
Източник: АР/БТА

Х ората мечтаят за летящи коли още от зората на авиацията и автомобилостроенето. Означава ли демонстрацията на Tesla от по-рано този месец, в която бе показана „летяща“ версия на новия Roadster, че вече сме близо до тази цел?

Ако търсите превозно средство, което може безопасно да се движи по пътищата и магистралите и в същото време да прелита значителни разстояния, отговорът е не. Но ако искате лична летяща машина, която да работи на сравнително ниска надморска височина и да изминава разстояния, равни на повечето градски пътувания с кола, това вече е много по-близо до реалността, пише CNN.

Тук на сцена стъпва бързо развиващият се свят на електрическите летателни апарати с вертикално излитане и кацане, известни със сравнително тромавото съкращение eVTOL. Те не могат да се движат по магистралите, а някои от тях дори нямат колела. Въпреки това много компании се надпреварват да разработват превозни средства, излезли директно от научнофантастичните филми и анимации, като няколко от тях вече продават летателните си апарати.

„Идеята за „летящата кола“ вълнува общественото въображение от поколения наред и днес това вълнение генерира реални инвестиции и иновации в целия сектор“, казва Кристина Ментон, вицепрезидент по летателните операции в Pivotal, една от компаниите за производство на eVTOL. „Привлекателността е лесно разбираема. Защо да прекарвате 90 минути в задръстване, когато можете да прекарате 20 минути в небето?“, добавя тя.

Апаратите eVTOL са изключително леки в сравнение с традиционните автомобили, имат ограничен товароносимост и като цяло могат да прелитат най-много до 160 километра с едно зареждане. Освен това те не могат да се използват по нормалната пътна мрежа.

Но дори и без да се движат по асфалт, някои поддръжници смятат, че eVTOL трябва да се считат за автомобили в най-строгия смисъл на думата, а именно превозно средство, което може да ви транспортира от точка А до точка Б.

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Летящите „коли“ могат да привлекат шофьори, които искат да избегнат „проблематичните и претоварени пътища“, казва Рани Плаут, съосновател и главен изпълнителен директор на Air, израелска компания, която планира да произвежда eVTOL в базите си във Флорида.

Една от компаниите, която твърди, че разработва истинска летяща кола, е калифорнийският стартъп Alef. Главният изпълнителен директор Джим Духовни заяви, че първоначалната версия, която ще достига максимална скорост от около 90 км/ч, е проектирана да бъде едновременно летателен апарат и автомобил, а не просто да адаптира едното към другото.

Превозното средство с тегло от 115 килограма използва осем перки, вградени в корпуса му, за да излита във въздуха, но също така има четири колела и е предназначено за шофиране. Моделът „Model A“ може да превозва само един човек, който тежи по-малко от самото празно превозно средство, и не разполага със стандартно оборудване за безопасност като въздушни възглавници.

Духовни обаче държи то да се възприема като кола, а не като eVTOL.

„Апаратите eVTOL са за авиационния пазар“, казва той. „Нашата конкуренция са Toyota, Ford и Tesla.“

Но опитът да се съчетаят и двете функции, да работи и като кола, и като летателен апарат, се сблъсква с много основни инженерни проблеми, казва Роджър Конър, куратор на колекцията за вертикален полет в Националния музей на въздухоплаването и космонавтиката към Смитсоновия институт. Причината е, че летателните апарати са изключително чувствителни към теглото, докато автомобилите изискват тежко оборудване.

„Хибридът между двете ще бъде както лош летателен апарат, така и лошо превозно средство за пътя“, заявява той пред CNN.

Въпреки това Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) подкрепя развитието на eVTOL, като през март стартира поредица от програми за тестване в 26 щата.

„Бъдещето на авиацията е тук и то драстично ще подобри начина, по който се придвижват хората и стоките“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи при обявяването на програмата.

Едно от нещата, които FAA проучва, е кой ще има право да управлява тези апарати. Очакванията са, че за управлението на eVTOL ще се изисква много по-малко обучение, отколкото за пилотирането на малък самолет, хеликоптер или пътнически лайнер, може би само няколко дни. Но това все още е процес в развитие, допълва Конър.

„Все още не сме издали лиценз на никого в тази нова категория апарати“, заявява той пред CNN. „Това е нещо ново за всички, и най-вече за FAA, тъй като тези машини не са нито самолети, нито хеликоптери.“, казва той.

Въпреки интереса от страна на FAA, технологията eVTOL все още се намира главно в етап на разработка. Множество от моделите все още не са произведени и доставени на клиенти, а наличните са изключително скъпи.

По-големите версии или „въздушните таксита“, които превозват малък брой пътници, ще струват над 1 милион долара всяко, посочва Конър. Тези за лична употреба ще се продават на по-ниски цени, но въпреки това ще струват между 60 000 и 400 000 долара за двуместен апарат с добър пробег и издръжливост.

„За 60 000 долара практически получавате луксозен дрон, който може да носи около 70 килограма в продължение на едва 10 минути“, добавя той.

От Tesla все още не са обявили колко ще струва „летящата“ версия на техния Roadster, а нито една версия, независимо дали летяща или наземна, няма да се продава преди поне 2028 година.

За разлика от повечето eVTOL апарати, които използват перки, по време на презентацията по-рано този месец Roadster използва струи със сгъстен въздух, за да прескача други коли и да се изстрелва от върха на рампа с височина шест или седем етажа.

Roadster също така не прелетя никакво съществено разстояние, кацайки на разстояние, по-кратко дори от онези 36 метра, които братята Райт постигат по време на първия си полет в Кити Хоук, Северна Каролина, през 1903 година. В собствения уебсайт на Tesla се посочва предупреждението, че тестовият модел „не е одобрен за употреба по обществената пътна мрежа“.

Въпреки това грандиозната демонстрация предизвика одобрението на мнозина в индустрията.

„Когато компания с мащаба и влиянието на Tesla представи пред милиони зрители идеята обикновените хора да се отделят от земята, това разширява дискусията и целият сектор печели от това любопитство“, заявява Кристина Ментон от Pivotal.

Тя обаче предупреждава, че нейната компания не е автомобилна.

„Ние произвеждаме летателни апарати, а не летящи коли“, обобщава тя.

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