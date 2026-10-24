Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Т рима въоръжени, заподозрени за убийството на бизнесмена Слави Бинев, са били задържани на АМ "Тракия", на 54-и километър в района на тунел "Траянови врата", съобщава NOVA. По непотвърдена информация покушението е станало заради битов скандал.

По информация на NOVA за убийството е сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той е казал, че някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели и когато е отишъл да разбере какво се случва е видял Бинев убит.

По неофициална информация бизнесмена е прострелян в главата и тялото.