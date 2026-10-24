България

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 11:26
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев
Източник: БГНЕС

Т рима въоръжени, заподозрени за убийството на бизнесмена Слави Бинев, са били задържани на АМ "Тракия", на 54-и километър в района на тунел "Траянови врата", съобщава NOVA. По непотвърдена информация покушението е станало заради битов скандал.

По информация на NOVA за убийството е сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той е казал, че някакви хора са дошли пред къщата, чули са се изстрели и когато е отишъл да разбере какво се случва е видял Бинев убит.

По неофициална информация бизнесмена е прострелян в главата и тялото.

Убиха Слави Бинев в дома му в София, задържаха заподозрените на АМ „Хемус“
9 снимки
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
убийство Слави Бинев
Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата

МВР: Бинев е застрелян с един изстрел в главата

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев

Какво е „тампониране“ – тактиката, с която заловиха заподозрените за убийството на Слави Бинев

Трето показно убийство на бизнесмен за 3 месеца: Илиян Филипов, Владимир Янков и Слави Бинев

Трето показно убийство на бизнесмен за 3 месеца: Илиян Филипов, Владимир Янков и Слави Бинев

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Haval H7 е мощен офроудър с до 129 км пробег на ток

Haval H7 е мощен офроудър с до 129 км пробег на ток

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 1 ден
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 1 ден
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 1 ден
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започва следващата елиминационна фаза на звездния турнир в “Игри на волята”

Започва следващата елиминационна фаза на звездния турнир в “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 минути

Ваня Запрянова и Светлин Митев ще спорят за място на полуфиналите с Цвети Станева и Николай Начев-Дино

Страховита Хелоуин седмица с премиерни заглавия по KINO NOVA

Страховита Хелоуин седмица с премиерни заглавия по KINO NOVA

Любопитно Преди 29 минути

От понеделник до събота филмовият канал ще превземе ефира с най-мрачните трилъри и психологически хоръри – в един, от които ще блести и Мария Бакалова

Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения

Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения

България Преди 3 часа

Грипът се различава от останалите вирусни инфекции по внезапното начало и тежките симптоми. Заболяването може да започне в рамките на часове с висока температура, втрисане, силна отпадналост, главоболие и болки в очите и гърлото

Късметът се обръща: 4 зодии ги очаква истински възход до края на 2026 г.

Късметът се обръща: 4 зодии ги очаква истински възход до края на 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Мелания Тръмп

Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

Свят Преди 4 часа

Великите мъже на историята прекараха години в опити да огънат войната в Украйна според волята си. Уви, именно Мелания Тръмп, по-позната с мълчанието си, отколкото с държавническите си умения, може да е постигнала нещо, което се изплъзна на най-могъщите мъже в света

Теодора от „Игри на волята”: Преживяла физически и психически тормоз

Теодора от „Игри на волята”: Преживяла физически и психически тормоз

Любопитно Преди 5 часа

Двама от най-интересните участници в осмия сезон на „Игри на волята“ - олимпиецът Тома Никифоров и Теодора, гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“

Есента, която забрави да дойде: Какво се случва с климата в България

Есента, която забрави да дойде: Какво се случва с климата в България

България Преди 5 часа

Трансформацията на есента, особено видима през последните три десетилетия, носи както удължени топли дни, така и нови рискове от екстремни метеорологични събития

Доналд Тръмп

„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари

Свят Преди 5 часа

Той не навлезе в подробности, но и преди е давал сигнали за готовност да възобнови ударите след дългата застой в дипломацията

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

Свят Преди 6 часа

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес отправи строго предупреждение в петък към всеки, който търси безредици, заявявайки, че правителството ще бъде „безкомпромисно към онези, които се отдават на разрушения“

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС

България Преди 6 часа

Право на глас имат 1567 прокурори, като те ще избират от общо 25 кандидати

Планинската резиденция на Хитлер "Орлово гнездо"

Пламна планинското убежище на Хитлер, има задържан

Свят Преди 6 часа

Трудният терен е възпрепятствал усилията за потушаване на огъня и сградата все още е горяла рано сутринта в събота, съобщиха от полицията, като са били разположени около 200 души от аварийно-спасителните служби

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

България Преди 6 часа

Промените засягат участъка от кръстовището на булевардите „Вардар“ и „Александър Стамболийски“ до обръщателното колело в квартал „Люлин-5“

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Технологии Преди 7 часа

Много хора смятат, че са добри шофьори, но така ли е наистина? Смартфоните на Samsung получиха нова функция, която използва сензорите на устройствата, за да анализира шофьорските ви навици и да ги обобщава след всяко пътуване

Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

България Преди 7 часа

В 4:00 ч. сутринта на 25 октомври часовниците се връщат с един час назад. Вижте всичко за историята, здравните ефекти и съветите за адаптация

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

България Преди 7 часа

Вижте какво ще е времето в изборния уикенд

Ако съм в болница в изборния ден, мога ли да гласувам?

Ако съм в болница в изборния ден, мога ли да гласувам?

Президентски избори Преди 7 часа

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg
1

Ученици възстановиха пътеки в Берковския Балкан

sinoptik.bg

Кардашиян с две рокли за рождения ден и парти за милиони

Edna.bg

Събота е! 7 неща, които щастливите жени правят през уикенда (и нито едно не е чистене)

Edna.bg

Застреляха Слави Бинев в София, трима са задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Ден за размисъл преди предстоящия президентски вот

Nova.bg