България

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Избирателната активност е малко над 21%

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 1 час / 25 октомври 2026, 20:00
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К андидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води след първия тур на изборите за седмия държавен глава на България. Следва балотаж, на който ще се изправят срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 20:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

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Балотажът ще се проведе следващата неделя, 1 ноември.

Данните на „Тренд”

Според тях двойката Йотова – Вълчев е събрала 36.4% от гласовете на отишлите до урните в неделя.

Гюров и Кандев са спечелили подкрепата на 32.1 на сто от гласувалите. 

Според exit poll-a на трето място по брой гласове от първия тур се нареждат кандидатите за президент и вицепрезидент Костадин Костадинов и Петър Волгин. 14.1% от упражнилите правото си на вот са пуснали бюлетина за тях.

На четвъртата и петата позиция – с приблизително равен изборен резултат, остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3.5%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.0%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд” те печелят 1.7% от гласовете.

За всички останали кандидати днес са гласували 5.3% от упражнилите правото си на вот.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 3.8 на сто от отишлите до урните. 

Избирателната активност е 22.2%.

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Данните на „Мяра”

Социолозите от „Мяра” изчисляват, че действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 35.6% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32.5%.

По данни от изследването, поръчано и финансирано от NOVA, двойката претенденти за „Дондуков” 2 Костадин Костадинов и Петър Волгин получава 13.5% от вота.

Четвърти според първите резултати от днешното гласуване са Радостин Василев и Красимир Манов (3.9%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.2%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Мяра” те печелят 1.6% от гласовете.

За всички останали претенденти гласа си са дали 5.0% от отишлите до урните, а „Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.7 на сто. 

Избирателната активност е 22.2%.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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