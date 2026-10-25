България

Костадинов: Резултатът на балотажа ще зависи от нашите избиратели

"За да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана, знаете че имаме свои виждания, с които не правим компромиси", категоричен беше Костадинов

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 21:21
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К андидатът за президент от партия "Възраждане" Костадин Костадинов, който по данните от EXIT POLL се нарежда на трето място на първия тур на президентските избори, който се проведе днес (25 октомври) заяви, че резултатът му е закономерен на фона на ниската избирателна активност.

"Искам да изкажа благодарност към нашите гласоподаватели, искам да се обърна със специално обръщение, към онези които се завърнаха към "Възраждане", а временно бяха дали доверието си на друга политическа сила. Благодаря на всички свободни българи, които ни подкрепиха. На тези избори, в тази кампания ние показахме че можем да говорим с всички. Благодаря на тези, които се включваха активно в нашата кампания. Разговаряхме с всякакви хора навсякъде в страната, включително с тези, които имат критично отношение към нас", каза той.

Относно резултатът му от 13-14% (според различните социологически агенции) Костадинов заяви: "Считам резултата за закономерен на фона на ниската активност. За съжаление очевидно имаме генерален проблем на държавността. По време на кампанията ни гражданите отбелязваха недоверието си към целия политически елит и подчертаваха доверието си към "Възраждане". Доверието което получихме е в пъти по-голямо от това, което имахме на предишните президентски избори, както и дори от парламентарните избори преди само шест месеца".

Относно предстоящия балотаж между двойките Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, председателят на "Възраждане" заяви: "Резултатите на втори тур, ще зависят до голяма степен от избирателите на "Възраждане".

На въпрос къде ще отидат гласовете на хората, гласували за него, на балотажа, Костадинов отговори: "Трябва да изчакаме окончателните резултати. За да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана, знаете че имаме свои виждания, с които не правим компромиси. Всеки един от избирателите ни, може сам да прецени. Нашата позиция като партия ще бъде обявена след окончателните резултати и ако бъде потърсена подкрепа от нас".

Костадинов заяви още, че каузата за свободна, суверенна и независима България не е само на една политическа организация, а на всеки свободен българин.

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Автор: Надежда Неменски
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