Протестиращи опитаха да нахлуят в парламента в Чехия

Десетки демонстранти опитаха да нахлуят в чешкия парламент в знак на протест срещу промени във финансирането на обществените медии.

Управляващата коалиция прокара предложението на първи етап - премахване на месечната такса от 205 крони и финансиране чрез държавния бюджет.

Журналисти и служители на обществените медии обявиха стачка за 3 ноември, а опозицията предупреди за риск от политическо влияние върху медиите.

Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии

Няколко десетки демонстранти се опитаха да нахлуят в сградата на чешкия парламент по време на протест срещу промените във финансирането на обществените медии. Междувременно управляващата коалиция осигури приемането на предложението на първия етап от парламентарната процедура при гласуване през нощта, съобщи Ройтерс.

Правителството на чешкия министър-председател Андрей Бабиш, с подкрепата на партията „Свобода и пряка демокрация“, нееднократно е критикувало начина, по който обществените и частните медии отразяват неговата политика, обвинявайки някои от тях в пристрастност.

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Опозиционните партии сравниха предложените промени с реформите, проведени в Унгария по времето на бившия министър-председател Виктор Орбан, при чието управление значително се разшири влиянието на медиите, подкрепящи правителството.

Правителството заяви, че премахва месечната такса за обществените медии, която възлиза на 205 чешки крони за домакинство, с цел да намали разходите на гражданите. Вместо това обществените медии ще бъдат финансирани от държавния бюджет.

100-хиляден протест в Прага

В петък стотици протестиращи се събраха пред парламента, като част от тях останаха там и през нощта. Според местни медии няколко души са направили неуспешен опит да проникнат в сградата.

Журналисти и други служители на обществените медии обявиха стачка за 3 ноември, а гражданска организация призова за масов протест в неделя.

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