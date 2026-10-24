Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

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В София бе убит бизнесменът, спортист и бивш политик Слави Бинев. Той остава в обществената памет като една от най-разпознаваемите и дискутирани фигури от периода на българския преход, чийто живот премина между спорта, бизнеса и високата политика.

От таекуондото до спортното ръководство

Роден на 10 декември 1965 г. в София, Бинев започва своя пътя с активна спортна кариера. Най-големият му личен успех на татамито е през 1992 г., когато завоюва европейската титла по таекуондо.

След края на състезателната си кариера той се посвещава на развитието на този спорт. През годините заема редица висши ръководни позиции, включително президент на Българската федерация по таекуондо и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз.

Бизнесът през 90-те и нощната София

През 90-те години на XX век Слави Бинев навлиза активно в частния сектор, превръщайки се в едно от водещите имена в сферата на услугите и развлеченията.

Името му се свързва с R-System Holding, както и с управляването на редица емблематични за онова време столични заведения, сред които и култовият нощен клуб „БИАД“. В редица медийни публикации през годините той бе описван като бизнесмен, гравитиращ около силовите групировки от времето на прехода.

Политическият път: От Европарламента до парламентарната комисия по култура

Политическата кариера на Слави Бинев започва в редиците на партия „Атака“.

През 2007 г. той е избран за член на Европейския парламент, а през същата година участва и в надпреварата за кметския пост в София.

По-късно Бинев основава свое политическо обединение - ГОРД (Гражданско обединение за реална демокрация).

През 2014 г. влиза в Народното събрание като депутат и оглавява Парламентарната комисия по култура и медии.